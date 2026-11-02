Johan Derksen se muestra en Vandaag Inside entusiasmado con Bart Verbruggen. El Bigote vio brillar al portero del Brighton & Hove Albion ante el Manchester City, que cayó por 0-1 en la Premier League.

Verbruggen firmó varias paradas magníficas e impidió marcar, entre otros, a Erling Haaland y Rayan Cherki. En parte gracias a él, el Brighton dio la sorpresa el sábado en el Etihad Stadium.

«No soy un gran admirador suyo. Pero Verbruggen jugó de manera excelente», afirma Derksen, entusiasmado con la actuación del pasado fin de semana del portero de la selección de Países Bajos ante el Manchester City.

«Es, sencillamente, el mejor portero. Cuando la gente ve imágenes de Roefs, queda maravillada con él», interviene Valentijn Driessen. «Pero Roefs no tiene ninguna defensa delante», añade Derksen. «Verbruggen estuvo excelente bajo palos».

«No tiene nada de vistoso, pero Verbruggen para balones», apunta Driessen. «¿Qué más quieres de un portero?»

«Yo solo quiero que paren los balones. Lo demás me da igual», sostiene Derksen, a quien no le importa que Verbruggen, en su opinión, no tenga una gran presencia bajo palos.

El Brighton ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, a solo dos puntos del Manchester City. El Arsenal, al que Verbruggen y compañía ya derrotaron esta temporada, ha sumado cinco puntos más.