Dembélé reclama en Linares su alta renovación

El agente de Ousmane Dembélé se sentó ante Mateu Alemany y le pidió 30 millones de euros brutos por temporada para que su representado firmase la renovación por el FC Barcelona. El contrato del francés termina el 30 de junio de este año, justo cuando se cumplirán cinco temporadas vistiendo los colores azulgrana, desde el preciso momento en el que Josep Maria Bartomeu y la dirección deportiva del Barça viesen en Dembélé al perfecto sustituto de Neymar Jr. El brasileño se acababa de marchar al PSG y había dejado 222 millones de euros en la caja, algo de lo que los clubes que negociaron con el club catalán se aprovecharon. El Barça pagó 105 millones fijos y acordó 40 más en variables con el Borussia Dortmund para ficharle a la perla que había brillando en la Bundesliga con tan solo 19 años.

Dembélé es un futbolista desequilibrante, pese haber podido demostrarlo en contadas ocasiones en estos cinco años vestido de blaugrana debido a sus constantes lesiones musculares. Sin embargo, Xavi Hernández le considera uno de los emblemas de su nuevo proyecto y no quiere dejarlo marchar. Y todavía menos de manera gratuita, sin que ningún club pague por llevárselo. De ahí que Moussa Sissoko, el representante del jugador, pida todo el oro del mundo para que Dembélé renueve con el Barça. Si tiene que ser el emblema, si es uno de los mejores futbolistas en su posición -tal y como dice Xavi-, el Barcelona deberá pagar por ello. Y todo ello ensalzado también por el presidente Joan Laporta, que valoró al extremo francés por delante de uno de sus compatriotas: "Dembélé es mejor que Mbappé".

Difícil, despúes de las palabras del máximo responsable del club y del entrenador, que Dembélé renueve a la baja, tal y como pretende la entidad barcelonista. Y en medio de una negociación estancada, con las dos posiciones estáticas, dónde ya no existe el tira y afloja, aparece el futbolista para hablar en el campo. Con el Barça necesitado de gol para remontar el partido de dieciseisavos de final en el Municipal de Linarejos, Dembélé entró en el descanso tras superar el virus de la Covid y se echó el equipo a la espalda. Reclamó el balón, quiso desequilibrar desde su primera intervención y rápidamente buscó portería en cuanto tuvo un pequeño espacio. La primera se marchó fuera. Pero en la segunda, una rosca perfecta -con colaboración del portero- acabó entrando para lograr un empate que se había resistido durante casi una hora de encuentro. En un campo pequeño, ante un rival incómodo, de la misma manera que lo hizo la temporada pasada en Cornellà -también en la Copa del Rey-, Dembélé creció y levantó a un equipo que tuvo momentos de empanada. Y eso no lo hace todo el mundo. "Le hemos necesitado, ha cumplido, ha marcado diferencias, ha podido hacer un segundo golazo. Contento con él. Futbolísticamente nada que decir, ha salido y ha marcado diferencias. Es lo que necesitamos de él. Del tema renovación no hay novedad", dijo Xavi al terminar el encuentro. Sin hablar en público, el '7' del Barça se pronunció en el campo. Ese soy yo. Si quieren que me quede, que paguen por mi.