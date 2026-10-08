Del mínimo al máximo: los escenarios de la sanción a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cumple actualmente una suspensión temporal a nivel internacional, de acuerdo con los reglamentos de la Federación Portuguesa de Fútbol, ya que la sanción entró en vigor automáticamente desde el momento en que abandonó la concentración de la selección, la semana pasada, en Dinamarca.

Según la cadena "ESPN", el consejo de disciplina de la Federación Portuguesa todavía debe reunirse para determinar la sanción definitiva contra el capitán de la selección, que podría oscilar entre uno y seis meses de suspensión.

La cadena añadió que los miembros del consejo tendrán en cuenta todas las circunstancias atenuantes a favor de la estrella portuguesa, en primer lugar su disculpa pública del pasado martes.

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En caso de recibir el mínimo, es decir, la suspensión de un solo mes, el dueño de la camiseta número 7 estaría disponible para ser convocado por el entrenador, Jorge Jesus, para los dos próximos partidos de Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA ante Gales y Dinamarca, los días 14 y 17 de noviembre respectivamente.

En cambio, si fuera sancionado con una suspensión de tres meses, por ejemplo, se perdería únicamente esos dos partidos, pero estaría disponible para participar en los cuartos de final del torneo, en marzo de 2027, ante un rival aún por determinar.

La suspensión de seis meses parece en gran medida descartada, ya que Ronaldo cuenta con varios factores a su favor en la valoración interna, entre ellos su trayectoria repleta de victorias con la selección a lo largo de más de 20 años.

Cabe recordar que Portugal aseguró la clasificación a la fase final de la Liga de Naciones 2026-2027, y solo resta definir el liderato del Grupo 4 en el primer nivel, o avanzar desde el segundo puesto.



