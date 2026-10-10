El partido del Clásico devolvió al gol a la estrella neerlandesa Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, tras una ausencia que se prolongó durante casi 40 días.

El Al Hilal recibió a su rival, el Al Ittihad, este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

Summerville marcó el tercer gol del Al Hilal, en el minuto 64 del encuentro, tras una magnífica jugada individual, en la que regateó a más de un jugador antes de colocar el balón a la izquierda del portero serbio Predrag Rajković.

De esta manera, el extremo neerlandés vuelve a marcar con el Al Hilal tras una ausencia de casi 40 días, desde su último gol en el otro Clásico ante el eterno rival, el Al Ahli.

Summerville había marcado un gol en el Clásico con el que lideró al Al Hilal hacia la victoria sobre el Al Ahli por un contundente 3-0, el pasado 1 de septiembre, en la tercera jornada de la Liga Roshn.

Desde entonces, el exjugador del West Ham United disputó 4 partidos con el "Líder", 3 de ellos en la Liga Roshn saudí y uno en la Liga de Campeones de Asia de la élite, en los que no logró anotar ningún gol.

En términos generales, este gol se convierte en el tercero que marca Summerville con el Al Hilal desde su llegada a sus filas procedente del West Ham United durante el pasado mercado de fichajes de verano, mientras que ha dado otras 3 asistencias.