«Hay muchísimo que pasa a espaldas de los jugadores y de lo que el jugador ni siquiera se entera», comenzó Tah. «No preguntas y, en realidad, tampoco quieres tener nada que ver con eso. Al final, como jugador ganas menos dinero porque el agente cierra un trato con el club y se mete el dinero en el bolsillo», explicó en el podcast de Tim Gabel, y al mismo tiempo también criticó a los jugadores inmaduros que dejan cualquier responsabilidad sobre su propia vida en manos de esos agentes.









Ante la observación del presentador del podcast de que los agentes educan en parte a los jugadores «como bebés gigantes», Tah respondió: «Me lo quitas de la boca. Me parece terrible verlo a veces, porque ese bebé gigante que está ahí tiene ya casi 30 años o está al principio de la treintena, y tú solo piensas: “Bro, ¿alguna vez te has parado a conocerte a ti mismo?” También va de dinero, pero no solo de eso, sino de toda tu vida», reprendió el internacional alemán.

Los agentes y el entorno más cercano serían determinantes en el desarrollo de la personalidad de un jugador, y no ayuda que haya «demasiados pelotas». «Cuando creces, llega un momento en el que dejas atrás el papel de niño y asumes tú mismo la responsabilidad. Conoces a una mujer, en algún momento tienes que mantener tú mismo a la familia. ¿Cómo vas a hacerlo si tus padres te hacen pequeño todo el tiempo y ni siquiera te dan la posibilidad de seguir desarrollándote?», planteó Tah en su comparación.

Tah, sobre los agentes turbios: «Eso no se puede aceptar»

Aunque Tah no quiso meter a todo el sector de los agentes en el mismo saco («No todos son así»), «hay que hablar de ello, porque todavía hay demasiados que son exactamente así. Eso no se puede aceptar, no puede ser». El jugador de 30 años cifró en «un 70 por ciento» la cantidad de agentes más bien turbios en el fútbol profesional que hacen saltar sus alarmas: «No todos son unos auténticos asquerosos que engañan deliberadamente a otra persona. Hablo muy conscientemente de aquellos en los que tengo la sensación de que el entorno está formado solo por pelotas, que no quieren que el jugador crezca ni saque lo que lleva dentro».

Actualmente, el internacional alemán está representado por el agente estrella Pini Zahavi y su colaborador alemán Maxi Bielefeld, y estaría muy satisfecho. «En el fútbol siempre hay mucha emocionalidad y, cuando se trata de algo así, también hay que dejarla a un lado. Estamos hablando de negocios, así que nos sentamos aquí como hombres de negocios y no como futbolistas. Deja ya esa mierda y hablemos como hombres de negocios. Eso es lo que me gusta de Pini», elogió a su agente.

En general, su postura con los agentes de jugadores es la siguiente: «Gana todo el dinero que quieras, pero sé simplemente directo, honesto, correcto y buena persona. No hace falta que vayas diciendo que no quieres ganar dinero». Le parece «siempre terrible cuando eres injusto y no eres honesto con la gente con la que trabajas. Por eso me parece malo y bueno que se hable de ello».







