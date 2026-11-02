Decisión sorpresa de Pérez sobre el futuro del Real Madrid

El Real Madrid ultima los detalles de la próxima asamblea general de sus socios, que está previsto que se celebre la mañana del sábado 21 de noviembre, coincidiendo con el partido del equipo ante el Celta de Vigo.

Esta asamblea será la primera reunión que congregue al presidente Florentino Pérez y a su junta directiva con los compromisarios, tras su victoria en las elecciones celebradas el pasado junio.

Según lo que ha sabido el diario español As, el orden del día de la reunión no incluirá el debate sobre la modificación de los estatutos del club, con el objetivo de cambiar su forma jurídica en caso de que se tome la decisión de seguir adelante con este paso.

Los responsables del Real Madrid trabajan en determinar la mejor manera de llevar a cabo este cambio sustancial, basándose en los principios que anunció el presidente del club, Florentino Pérez, durante la asamblea general del año pasado, consistentes en blindar al club frente a los ataques externos e internos que apuntan a su patrimonio, y en garantizar el reconocimiento de cerca de 100.000 socios como los verdaderos propietarios del club.

Próximos partidos AEK Liga de Campeones 12:45 RMA

Pero las complejidades jurídicas y las consecuencias derivadas de un cambio de esta magnitud han llevado a la directiva del club a no presentar, por ahora, ninguna propuesta para plantearla al debate y votación de los compromisarios.

Florentino Pérez había anunciado, durante un discurso específico tras finalizar el debate de los puntos ordinarios de la reunión, que convocará una asamblea general extraordinaria en el momento oportuno, con el fin de debatir y votar la propuesta.

Explicó que la iniciativa, tras obtener la aprobación inicial de los compromisarios, necesitará además ser ratificada mediante un referéndum que incluya a todos los socios del club.

En cambio, el orden del día de la asamblea general incluirá, conforme a los procedimientos habituales, la votación para la aprobación de las cuentas del pasado curso, en el que el club registró unos ingresos récord de 1.221 millones de euros.

Será la tercera vez consecutiva que los ingresos del Real Madrid superen la barrera de los mil millones de euros, en un logro que refleja el continuo crecimiento financiero del club.