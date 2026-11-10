Luis de la Fuente, seleccionador de España, confirmó que el extremo del Barcelona Lamine Yamal está en condiciones de jugar ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

De la Fuente explicó, en una entrevista con la agencia de noticias española, que las molestias que sufre Lamine Yamal «le impiden rendir al máximo nivel», y señaló que el cuerpo técnico puso por delante la salud del jugador y decidió darle la oportunidad de descansar y recuperarse al 100%, de cara al esperado duelo contra la selección inglesa, el domingo, en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El seleccionador de España afirmó: «Esta era la decisión que había que tomar. Es evidente que el jugador estaba preparado para participar, y si hubiéramos tenido una situación de emergencia, habríamos decidido ponerlo, pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Pensamos primero en su salud y después en nuestro deseo de tenerlo en las mejores condiciones posibles durante el encuentro del próximo domingo».

El técnico español explicó que el extremo del Barcelona arrastra estas molestias desde el último partido del equipo en la UEFA Champions League contra el Aston Villa, disputado en el estadio Camp Nou el día 3 de este mes, donde le provocaron «una leve inflamación que le impidió rendir bien», lo que llevó al cuerpo técnico a mantenerlo en Barcelona y a aplazar su incorporación a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

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De la Fuente añadió: «En condiciones normales, el jugador debería llegar sin ningún problema», y previó que Lamine Yamal se incorpore a la concentración la tarde del jueves, coincidiendo con el enfrentamiento de la selección ante la República Checa en Praga, o la mañana del viernes, lo que le permitirá realizar dos sesiones de entrenamiento antes del partido ante Inglaterra.

De la Fuente insistió en que todos los jugadores reciben el mismo trato en lo relativo a anteponer su salud a cualquier otra consideración, y subrayó que no existe ninguna distinción al respecto, y que evitar el riesgo es la mejor decisión.

Al respecto, dijo: «Si hubiera una final, el propio jugador te pide jugar sean cuales sean las circunstancias. Pero en este caso, la mejor decisión es garantizar que lleguen al otro partido en condiciones óptimas. Lamine Yamal podría haber jugado el jueves, pero también es probable que, si hubiera disputado ese partido, no llegara al duelo del domingo en el mejor estado físico».

En lo que respecta al delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, De la Fuente explicó que el jugador está pendiente, además de completar su recuperación de la gripe, del nacimiento de su segundo hijo, y señaló que la fecha de su incorporación a la selección dependerá de que el proceso del parto transcurra con normalidad.

Y agregó: «Actualmente está pendiente de la fecha del parto de su mujer, que está a punto de dar a luz. Esperamos que el parto se produzca lo antes posible y que todo vaya bien para que pueda incorporarse con nosotros. Tenemos que esperar hasta el último momento».

El entrenamiento a puerta cerrada que disputó la selección española el martes en Las Rozas contó con la participación con normalidad del extremo del Liverpool Víctor Muñoz, después de que se incorporara a la lista para suplir la ausencia temporal de Lamine Yamal y Oyarzabal; también participó el portero del Arsenal David Raya, tras finalizar algunos compromisos personales en Londres que provocaron el retraso de su llegada a la concentración, con la autorización del seleccionador.

Sobre el centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi, que podría ser la opción más cercana para suplir la ausencia del lesionado Rodri Hernández, De la Fuente confirmó que el jugador estará disponible para participar en los dos partidos, pese a llevar una máscara protectora para proteger su nariz de la lesión que sufrió con el equipo londinense.

El seleccionador de España concluyó: «Ya ha disputado partidos llevando la máscara. Sufrió una fractura en la nariz, pero puede jugar sin ningún problema llevando el medio de protección».