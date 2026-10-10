Decisión oficial: el Chelsea pone fin a la polémica sobre el futuro de Palmer

La estrella inglesa Cole Palmer firmó un nuevo contrato con el Chelsea que se extiende hasta el verano de 2034, confirmando así su compromiso de continuar su trayectoria con el club londinense durante los próximos años.

La cuenta oficial del Chelsea en la red "X" publicó una imagen de Palmer con el año 2034 escrito sobre ella.

Según el diario británico "The Athletic", el organizador de juego de 24 años ya estaba vinculado a un contrato que se extendía por los próximos siete años, pero aceptó prolongarlo doce meses adicionales, con unas condiciones económicas mejoradas en reconocimiento a su importancia dentro del club.

Este paso se enmarca en los recientes esfuerzos del Chelsea por conservar a los talentos más destacados de su plantilla, después de que varios de sus jugadores clave renovaran sus contratos durante el año 2026, encabezados por el capitán Reece James, el centrocampista Moisés Caicedo, el delantero João Pedro y el extremo Pedro Neto.

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Pese a los rumores que vincularon a Palmer con una salida del Chelsea, el internacional inglés aseguró en declaraciones al diario "The Guardian" el pasado abril que no tenía planes de abandonar el equipo londinense.

Palmer llegó al Chelsea procedente del Manchester City en 2023 y ha disputado 138 partidos con la camiseta del equipo, en los que ha marcado 58 goles y dado 34 asistencias.

El jugador fue uno de los elementos importantes de la plantilla del equipo que se coronó con los títulos de la Liga de la Conferencia Europa y el Mundial de Clubes en 2025, pues marcó dos goles en la final de este último torneo, contribuyendo a la victoria sobre el Paris Saint-Germain.

Durante la temporada actual, Palmer ha marcado 4 goles y dado dos asistencias en los primeros 7 partidos del Chelsea en las distintas competiciones, en un momento en el que el equipo del entrenador Xabi Alonso ocupa el décimo puesto en la clasificación de la Premier League.

Palmer se había incorporado a la última lista de la selección de Inglaterra anunciada por el entrenador Thomas Tuchel, pero se retiró de ella por la necesidad de gestionar su carga física.



