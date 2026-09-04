Decisión oficial del PSG sobre el futuro de Enrique

El Paris Saint-Germain anunció, de forma sorpresiva, la renovación de los contratos de su entrenador Luis Enrique y de cinco de sus jugadores: Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz, y todo ello antes del enfrentamiento ante el Mónaco en la liga francesa.

El nuevo contrato del técnico español con el club parisino se extiende hasta junio de 2030.





El Paris Saint-Germain aprovechó esta ocasión para lanzar un mensaje de apoyo y unidad al grupo, tras el mal inicio de temporada en Francia, marcado por la derrota en la Supercopa y los empates en los dos primeros partidos de la liga francesa.

No obstante, y como ya se ha visto durante las últimas temporadas, el equipo parisino empieza a mostrar su mejor nivel a partir de enero y febrero.



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