Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentarse al Sevilla, este sábado, en la tercera jornada de LaLiga.

La sorpresa más destacada en las elecciones de Simeone fue la presencia del defensa argentino Cristian Romero, cuya incorporación supuso un fuerte refuerzo defensivo para el Atlético, tras haber superado sus problemas físicos.

Por su parte, Julián Álvarez estuvo ausente de la lista del Atlético de Madrid, en una semana marcada por la tensión entre el delantero argentino y el club madrileño.



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Diego Simeone confirmó la exclusión del delantero durante su rueda de prensa, aclarando que la decisión se debió a la ausencia de Álvarez en algunos entrenamientos colectivos como consecuencia de su negativa a participar en los entrenamientos.

La lista completa del Atlético de Madrid quedó de la siguiente manera:

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Domínguez, Dani Martínez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang In, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Giuliano, Lookman y Kubo.



