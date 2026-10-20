Decisión inesperada de Mourinho: sorpresa antes del duelo ante el Barcelona

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, tiene previsto realizar un cambio defensivo destacado en el once titular de su equipo durante el esperado enfrentamiento ante el Barcelona en el clásico, con la intención de apostar por Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté, y dejar fuera al español Dean Huijsen, según las previsiones del periodista Santiago Segurola.

Segurola, durante su intervención en la emisora española «Onda Cero», reveló que Mourinho no siente la confianza suficiente en las cualidades defensivas de Huijsen, pese a su participación en el partido completo ante el Sevilla, que terminó con victoria del Real Madrid por 4-1, señalando que el técnico portugués prefiere apostar por elementos de mayor experiencia en los grandes enfrentamientos.

El periodista español afirmó: «Huijsen podría ser suplente, sí. Mourinho no confía mucho en él defensivamente. Creo que jugará ante el Leipzig, y que Rüdiger será titular contra el Barcelona, pese a la dificultad de disputar dos partidos consecutivos. Supongo que Rüdiger y Konaté jugarán en el clásico».

Y pese a su previsión de dejar a Huijsen fuera del once titular, Segurola elogió el potencial del defensa español, considerando que posee cualidades destacadas en la construcción de las jugadas de ataque y en el movimiento por los espacios adelantados, algo que quedó patente durante el enfrentamiento ante el Sevilla, cuando contribuyó a distribuir el juego por la banda izquierda y a moverse en la posición de creador de juego.

En cambio, Segurola criticó el sistema defensivo del Barcelona, al considerarlo un punto débil que el Real Madrid podría aprovechar, especialmente en los contraataques, insistiendo en que el equipo catalán necesita mejorar su rendimiento defensivo si quiere competir con fuerza por el título de la Liga de Campeones de Europa.

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A este respecto afirmó que el Barcelona afrontará grandes problemas si falta Pau Cubarsí, subrayando que el equipo todavía necesita más solidez defensiva para plantar cara a los rivales en los grandes partidos.

En un contexto relacionado, Segurola criticó las presiones que los dos grandes del fútbol español ejercen sobre los árbitros, tras las decisiones polémicas en los partidos de Barcelona ante el Real Betis y de Real Madrid ante el Sevilla, considerando que las quejas de ambos clubes contribuyen a aumentar las presiones sobre el sistema arbitral.

Dijo: «Es sumamente vergonzoso que el Real Madrid y el Barcelona se quejen de los árbitros y los presionen, y conviertan la competición en algo muy feo».

Asimismo, consideró que la anulación del gol de Giovani Lo Celso en el partido de Barcelona ante el Real Betis, junto con la polémica jugada de Arda Güler ante el Sevilla, abren la puerta a más controversia arbitral, advirtiendo de que los árbitros han pasado a sentirse intimidados en medio de la escalada de críticas y presiones.