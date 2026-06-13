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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Decisión inesperada de la FIFA afecta la camiseta de Egipto antes del Mundial

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Bélgica
Egipto
EE. UU.

Cambios obligatorios en la camiseta de los Faraones

La FIFA ordenó a la Federación Egipcia de Fútbol modificar la camiseta de la selección antes del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Debe quitar las siete estrellas que representan sus títulos de la Copa Africana de Naciones.

Según las normas de la FIFA, solo se pueden mostrar las estrellas correspondientes a los títulos mundiales.

Además, la FIFA pidió cambiar el color de los números de los jugadores de dorado a blanco para mejorar su visibilidad durante los partidos.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Egipto crest
Egipto
EGY


El periodista egipcio Mahmoud Shawky recordó en su cuenta de «X» que la FIFA notificó esta norma a la Federación Egipcia hace meses, al tratarse de un requisito estándar del torneo.

Shawky escribió: «La FIFA notificó a la Federación hace cuatro meses que no se coloquen las estrellas de la Copa Africana en la camiseta durante el Mundial, como medida rutinaria».

Además, la FIFA pidió pasar de dorado a blanco en los números para mejorar la visibilidad, y Puma, encargada del diseño, aceptó.

En la sesión fotográfica oficial del Mundial 2026, Egipto posó con el nuevo diseño: sin las siete estrellas sobre el escudo y con los números en blanco, tal como exigió la FIFA.

قميص منتخب مصرمن موقع الفيفا

El sorteo del Mundial 2026 colocó a Egipto en el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Egipto debutará el lunes ante Bélgica y buscará un buen inicio en su aventura mundialista.

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