Decisión inesperada de la FIFA afecta la camiseta de Egipto antes del Mundial

La FIFA ordenó a la Federación Egipcia de Fútbol modificar la camiseta de la selección antes del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Debe quitar las siete estrellas que representan sus títulos de la Copa Africana de Naciones.

Según las normas de la FIFA, solo se pueden mostrar las estrellas correspondientes a los títulos mundiales.

Además, la FIFA pidió cambiar el color de los números de los jugadores de dorado a blanco para mejorar su visibilidad durante los partidos.



El periodista egipcio Mahmoud Shawky recordó en su cuenta de «X» que la FIFA notificó esta norma a la Federación Egipcia hace meses, al tratarse de un requisito estándar del torneo.

Shawky escribió: «La FIFA notificó a la Federación hace cuatro meses que no se coloquen las estrellas de la Copa Africana en la camiseta durante el Mundial, como medida rutinaria».

Además, la FIFA pidió pasar de dorado a blanco en los números para mejorar la visibilidad, y Puma, encargada del diseño, aceptó.

En la sesión fotográfica oficial del Mundial 2026, Egipto posó con el nuevo diseño: sin las siete estrellas sobre el escudo y con los números en blanco, tal como exigió la FIFA.



من موقع الفيفا

El sorteo del Mundial 2026 colocó a Egipto en el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Egipto debutará el lunes ante Bélgica y buscará un buen inicio en su aventura mundialista.