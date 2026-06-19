Decisión inesperada de Egipto antes del partido contra Irán

El estadio BC Place acogerá el esperado Egipto-Nueva Zelanda, segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Egipto llega animado tras empatar 1-1 con Bélgica en la primera jornada, en el Lumen Field.

Esta edición del Mundial, organizada por primera vez de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, se disputa en tres países anfitriones.

Tras empezar en Seattle con un empate ante Bélgica, el conjunto egipcio viajará a Vancouver para medirse a Nueva Zelanda.

Ibrahim Hassan, director de la selección, anunció que el equipo viajará de Vancouver a Seattle el 22 de junio, tras enfrentar a Nueva Zelanda, para preparar el duelo contra Irán.

Originalmente se planeó volver a Spokane y de ahí a Seattle el 24 de junio, pero el cuerpo técnico optó por un viaje directo para reducir el cansancio y optimizar la preparación ante Irán.

La delegación viajará a Canadá en un avión privado de la FIFA durante una hora desde el aeropuerto de Spokane.

Durante el torneo, la selección egipcia se alojará en Spokane (Washington), a solo 45 minutos en avión de Seattle.

El último partido de grupo será contra Irán el sábado 27 de junio a las 06:00 en el Lumen Field de Seattle.