Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Decisión inesperada de Egipto antes del partido contra Irán

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
Egipto vs Irán
Irán
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá
Irán
EE. UU.

Una decisión estratégica de los Faraones

El estadio BC Place acogerá el esperado Egipto-Nueva Zelanda, segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Egipto llega animado tras empatar 1-1 con Bélgica en la primera jornada, en el Lumen Field.

Esta edición del Mundial, organizada por primera vez de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, se disputa en tres países anfitriones.

Tras empezar en Seattle con un empate ante Bélgica, el conjunto egipcio viajará a Vancouver para medirse a Nueva Zelanda.

Ibrahim Hassan, director de la selección, anunció que el equipo viajará de Vancouver a Seattle el 22 de junio, tras enfrentar a Nueva Zelanda, para preparar el duelo contra Irán.

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY
World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ

Originalmente se planeó volver a Spokane y de ahí a Seattle el 24 de junio, pero el cuerpo técnico optó por un viaje directo para reducir el cansancio y optimizar la preparación ante Irán.

La delegación viajará a Canadá en un avión privado de la FIFA durante una hora desde el aeropuerto de Spokane.

Durante el torneo, la selección egipcia se alojará en Spokane (Washington), a solo 45 minutos en avión de Seattle.

El último partido de grupo será contra Irán el sábado 27 de junio a las 06:00 en el Lumen Field de Seattle.

Anuncios