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El Al-Nassr saudí pondrá punto final a la etapa del neerlandés Marino Pusic, director técnico del eterno rival Al-Ahli, con "El Elegante".

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El Al-Ahli recibe a su rival, el Al-Nassr, el próximo 20 de noviembre, en el estadio Al-Inma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que la directiva del Al-Ahli trabaja en estos momentos para encontrar una fórmula adecuada con el fin de poner fin a la relación contractual con Bosic antes del esperado clásico frente a su eterno rival, el Al-Nassr.

No obstante, la situación actual indica que el técnico neerlandés será el director técnico del Al-Ahli en el clásico ante el Al-Nassr, ante la falta de una resolución definitiva sobre los trámites de su salida hasta el momento.

La afición del Al-Ahli había lanzado una fuerte campaña en las redes sociales, bajo el título (la salida de Bosic es nuestra exigencia), con el fin de destituir al técnico neerlandés de su cargo como director técnico del equipo, ante los resultados negativos que atraviesa en la actualidad.

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Esa campaña se intensificó en el último periodo, especialmente tras la dura derrota que sufrió "El Refinado" ante el Al-Shabab por 6-1, en la duodécima jornada de la competición de la Roshn League saudí.

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Bosic llegó al banquillo del Al-Ahli el pasado mes de agosto, cuando asumió el cargo en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó de forma sorpresiva para dirigir al Newcastle United.

Desde que dirige al equipo de Yeda, Bosic ha disputado 18 partidos, en los que ha conseguido 11 victorias, dos empates y 5 derrotas.

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El Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 21 puntos, cosechados a base de 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos completos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.

Por su parte, el Al-Ahli ocupa el sexto puesto en el grupo Oeste de la AFC Champions League Elite con 8 puntos, logrados con dos victorias y dos empates sin haber sufrido ninguna derrota hasta ahora.

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En cuanto a la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al-Ahli logró superar la ronda de los 32, tras vencer al Al-Anwar por 2-1, y se prepara para enfrentarse al Al-Ula el próximo lunes 11 de enero, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

Asimismo, "El Refinado" se prepara para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, donde se medirá al Al-Qadsiah el próximo 20 de diciembre, y en caso de clasificarse se enfrentará al ganador del partido entre el Al-Nassr y el Al-Khuloud, en la final, el día 23 del mismo mes.

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Cabe recordar que el Al-Ahli comenzó su preparación para el partido ante el Al-Nassr anteayer miércoles, con la ausencia de 5 jugadores que participan con sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional, encabezados por la dupla saudí Firas Al-Buraikan y Ziyad Al-Johani.

La lista también incluyó al extremo portugués Francisco Trincão, al defensa turco Merih Demiral, además del centrocampista francés Valentin Atangana.