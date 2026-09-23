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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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«Decisión errónea»: un comité independiente exonera al Arsenal y condena al árbitro del partido ante el Sunderland

M. Arteta
Arsenal
Sunderland vs Arsenal
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España
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Arteta tenía razón

Quedó demostrado que el enfado de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, estaba justificado, pues días después de calificar de "inaceptable" el penalti señalado contra su equipo ante el Sunderland, llegó la reparación por parte de la comisión de revisión independiente de la Premier League para confirmar que el técnico español tenía razón.

La comisión de incidentes clave de los partidos (KMI), compuesta por cinco miembros, reveló por unanimidad que el árbitro John Brooks tomó una decisión errónea sobre el terreno de juego al señalar un penalti a favor del Sunderland durante la victoria del Arsenal por 2-0, tras considerar que el defensa Ezri Konsa cometió una falta sobre Dan Ballard dentro del área tras un saque de esquina.

Arteta había estallado de ira tras el encuentro, pese a que el Arsenal se libró del castigo cuando su portero David Raya brilló y detuvo el penalti que ejecutó Enzo Le Fée en el minuto 55.

La comisión señaló en su informe oficial, publicado esta semana: "La comisión coincidió por unanimidad en que la decisión del árbitro de señalar un penalti por un agarrón fue errónea".

La comisión detalló la polémica jugada afirmando: "Aunque la entrada fue muy contundente, ya que Konsa rodeaba a Ballard en un principio, fue Ballard quien agarró a Konsa y tiró de él hacia sí, cayendo ambos juntos al suelo".

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La polémica del VAR continúa

Y pese a coincidir en el error del árbitro principal, la comisión respaldó la decisión de la tecnología de videoarbitraje (VAR) de no intervenir y de no recomendar la revisión de la jugada en el monitor a pie de campo.

El informe indicó: "Se respaldó la decisión de no recurrir a la tecnología de videoarbitraje por un resultado de 3-2, ya que la mayoría consideró que la decisión del árbitro sobre el terreno de juego no fue un error claro y evidente, dada la interacción de las acciones de los jugadores".

La comisión KMI es un órgano totalmente independiente, que incluye a tres exjugadores o exentrenadores, un representante de la Premier League y un representante de la organización "Pro Ref", responsable del arbitraje en Inglaterra, y sus fallos se consideran la referencia técnica para evaluar las decisiones arbitrales.

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Esta decisión llega en un momento delicado para el Arsenal, vigente campeón, que actualmente ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación tras su sorprendente derrota ante el Brighton por tres goles a cero el pasado sábado, antes de que la liga se detuviera para dar paso al parón internacional, y que recibirá al Leeds United el próximo 10 de octubre.

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