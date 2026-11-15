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Arsène Wenger rechazó una petición de los responsables de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) para competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

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El legendario entrenador francés, de 77 años, había surgido como uno de los posibles candidatos para desbancar al polémico Infantino durante las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para el próximo mes de marzo.

Según informó el diario británico "The Times", Wenger se retiró de la carrera presidencial tras consultar con destacados responsables del fútbol, en un duro golpe a los esfuerzos de la UEFA por cambiar al actual presidente de la FIFA.

La federación europea consideraba que el entrenador francés representaba uno de los pocos nombres con credibilidad internacional suficiente para disputar una competencia seria frente al actual presidente.

En cambio, la información apunta a que figuras destacadas dentro de la FIFA animaron a Wenger a no presentarse, por lo que el exentrenador del Arsenal decidió finalmente no competir contra el hombre que lo nombró en su cargo actual.

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Wenger ocupa el puesto de director del departamento de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA desde 2019, después de poner fin el año anterior a su excepcional trayectoria de 22 años con el Arsenal.

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La decisión de Wenger llegó en medio de la creciente tensión entre la UEFA e Infantino, a causa de una polémica propuesta para vender participaciones comerciales de las próximas ediciones de la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

El proyecto, conocido como "FIFA Forward Foundation", provocó una amplia ola de objeciones por parte de los organismos futbolísticos de todo el mundo, antes de ser finalmente abandonado.

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Wenger se había distanciado públicamente de dichas propuestas, asegurando que no se enteró de ellas sino a través de los informes de prensa, y celebró su retirada.

La UEFA pasó varios meses buscando a un rival con la credibilidad necesaria para hacer frente a Infantino, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016.

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A pesar de ello, Infantino, de 56 años, logró obtener un amplio apoyo de los organismos futbolísticos de África y Asia, lo que reforzó su posición antes de las elecciones.

El dirigente futbolístico japonés Kozo Tashima ya anunció su intención de competir contra Infantino, mientras que la UEFA aún puede buscar a otro candidato antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas, el próximo miércoles.

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Todo candidato que desee presentarse a las elecciones debe obtener el respaldo de al menos cinco federaciones nacionales de fútbol, mientras que se ha decidido celebrar las elecciones el 18 de marzo en la capital marroquí, Rabat.

Wenger sigue siendo una de las figuras más respetadas del mundo del fútbol, después de haber llevado al Arsenal a conquistar tres títulos de la Premier League y siete títulos de la FA Cup durante su excepcional trayectoria con el club.