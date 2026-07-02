Decisión definitiva: Al-Ahly zanja el futuro de Riyad Mahrez

Tras varias noticias contradictorias sobre el futuro del argelino Riyad Mahrez, el club saudí Al-Ahli ha decidido zanjar la cuestión.

Mahrez llegó en verano de 2023 procedente del Manchester City y se convirtió en pieza clave para ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia y la Supercopa nacional.

El club activó la cláusula de rescisión antes del 30 de junio para pagar 15 millones en lugar de los 40 millones previstos tras esa fecha.

Lee también... Vídeo: Ronaldo paraliza toda una ciudad... ¡Una escena de locura antes de la batalla del Mundial!

Según el programa «Dorina Ghir», los rumores sobre un cambio de opinión del Al-Ahly son infundados: el jugador se marchará.

La directiva quiere sangre nueva y considera la decisión irreversible.

La noticia ha generado una crisis para el jugador y su agente, ya que, según algunos medios, se enteró de la decisión mientras disputaba el Mundial de Estados Unidos con Argelia.