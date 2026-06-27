Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
NETHERLANDS-FBL-AFR-2025-SEN-MAR-SUPPORTERSAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Decisión arbitral» en el partido entre Marruecos y los Países Bajos

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
Países Bajos
Marruecos
México

Un enfrentamiento que se avecina

La FIFA ha designado al árbitro brasileño Wiltón Sampaio para dirigir el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Marruecos y Países Bajos, que se jugará en la madrugada del martes en el estadio de Monterrey, México.

Le asistirán sus compatriotas Bruno Peres (primer asistente) y Bruno Bosquilia (segundo asistente). El chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro y José Ritamal el quinto.

Sampaio, uno de los árbitros más destacados del panorama internacional, cuenta con amplia experiencia en competiciones continentales y mundiales, lo que garantiza un alto nivel técnico para este esperado encuentro.

Ya dirigió el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Anuncios