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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Decisión arbitral clave: ¿Se salvó Enzo Fernández de la expulsión ante Inglaterra?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Enzo Fernández
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Un intenso duelo físico entre ambas selecciones

 En la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, una jugada en el minuto 12 generó gran polémica.

En la primera parte, una batalla física constante, Enzo Fernández derribó a Anderson tras un choque violento.

Los ingleses pidieron su expulsión, pero el árbitro estadounidense Ismail Al-Fath no lo amonestó.

La cuenta Archivo VAR publicó en X: «¿Es suficiente para roja directa?».

Y añadió: «El jugador argentino salta sobre su homólogo inglés y le golpea con el brazo entre la espalda y la cabeza».

Concluyó: «Aunque el argentino se arriesga, no hay la intensidad necesaria para considerarlo un uso excesivo de la fuerza y, por lo tanto, no hay tarjeta roja».



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