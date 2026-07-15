Decisión arbitral clave: ¿Se salvó Enzo Fernández de la expulsión ante Inglaterra?

En la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, una jugada en el minuto 12 generó gran polémica.

En la primera parte, una batalla física constante, Enzo Fernández derribó a Anderson tras un choque violento.

Los ingleses pidieron su expulsión, pero el árbitro estadounidense Ismail Al-Fath no lo amonestó.

La cuenta Archivo VAR publicó en X: «¿Es suficiente para roja directa?».

Y añadió: «El jugador argentino salta sobre su homólogo inglés y le golpea con el brazo entre la espalda y la cabeza».

Concluyó: «Aunque el argentino se arriesga, no hay la intensidad necesaria para considerarlo un uso excesivo de la fuerza y, por lo tanto, no hay tarjeta roja».







