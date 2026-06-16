«Decidió hacer una broma»... Duras críticas al árbitro tras la jugada de Mbappé y Mané

El partido entre Francia y Senegal, disputado esta tarde de martes, fue escenario de una jugada arbitral polémica, protagonizada por el árbitro australiano-iraní Alireza Faghani.

La selección francesa inició su camino en la fase final del Mundial 2026 con una valiosa victoria 3-1 sobre Senegal, en el partido disputado este martes en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En el 59’, Mbappé penetró por derecha y cayó tras un cruce de Mané. El francés pidió penal, pero el árbitro revisó el VAR y decidió no pitarlo.

Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó que no hubo penal, lo que desató la decepción francesa y el alivio senegalés, sobre todo para Mané.

Sin embargo, la red «Archivo Far», especializada en arbitraje, criticó duramente al árbitro Reza Faghani por esta decisión.

La red afirmó en «X»: «Pérdida de concentración de Ali Reza Faghani en el partido entre Francia y Senegal».

Añadió: «Mbappé toca el balón y Mané llega tarde, cometiendo una clara falta dentro del área».

Concluyó: «Es penalti, pero el árbitro iraní, al que convocó la sala del VAR, decidió gastarse una broma a costa de los presentes».





Además, la cadena otorgó una valoración muy baja a Alireza Faghani, que solo alcanzó 3 puntos sobre 10.

Añadió: «Un fracaso estrepitoso: parecía que perdía una apuesta por cada falta que pitaba. Dejó que el juego fluyera, pero en exceso; y aunque empezó bien, sin pitar cada contacto, luego no señaló faltas claras ni mostró amarillas merecidas.

Tras revisar con el VAR una falta grave, mantuvo su decisión inicial, lo que provocó el descontento general.