El partido entre el Trabzonspor y su invitado, el Friburgo alemán, concluyó con la derrota de los locales, en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League de Europa, en el estadio Papara Park.

El equipo alemán resolvió el enfrentamiento con un tanto tempranero en el minuto 14, que llegó en un remate dentro del área a cargo de Lukas Kübler, tras un rechace no decisivo del portero Onana.

El Trabzonspor intentó reaccionar durante todo el encuentro, y su ocasión más peligrosa llegó a través del egipcio Mohamed Salah, que preparó un centro con el pecho y disparó por encima del travesaño; también ejecutó un tiro libre que despejó la barrera, y ofreció destellos técnicos con sus movimientos y pases.

Los jugadores del Trabzonspor reclamaron un penalti tras un empujón que sufrió el delantero nigeriano Onuachu dentro del área, pero el árbitro ordenó que el juego continuara.

En la segunda parte, el Trabzonspor se apoyó en los balones altos hacia Onuachu y los defensas adelantados en busca del empate, sin éxito; en cambio, el Friburgo fue peligroso en los contragolpes y en el balón parado, y estuvo cerca de ampliar el marcador en más de una ocasión.

El partido vivió la ocasión más peligrosa del Trabzonspor cuando el egipcio Mohamed Salah desperdició un gol hecho sobre la línea de meta en el minuto 60, después de que le llegara el balón de un córner estando frente a la portería, pero lo colocó de forma extraña en las manos del portero del equipo alemán, desaprovechando así el gol del empate en medio de una gran decepción en las gradas.

La derrota empujó al Trabzonspor fuera de su posición en las zonas de clasificación directa a los octavos de final, donde ocupa el puesto 12 con 6 puntos de 3 partidos, empatado con el Friburgo, que también elevó su cuenta a 6 puntos y se sitúa en el puesto 14.

En otro enfrentamiento, el empate positivo por 1-1 resolvió el duelo entre el Atalanta y su invitado, el Kairat Almaty kazajo, donde los visitantes abrieron el marcador por medio de Marc Juan en el minuto 53, y después el Atalanta logró el empate con un gol tardío anotado por Nikola Krstovic (82).

El Estrella Roja de Belgrado le dio la vuelta al marcador ante su invitado, el Inter de Escaldes, logrando una victoria tardía por 2-1, en un partido que vivió dos tarjetas rojas, una para cada equipo.

Los visitantes se habían adelantado primero por medio de Arellano, antes de que Vladimir Lucic lograra el empate para el Estrella Roja, y después Yuta Nakayama arrebatara el gol de la victoria agónica en el tiempo añadido.

En esa misma jornada, el Ajax arrolló a su anfitrión, el Midtjylland danés, con un abultado 6-1; el nigeriano Tolu Arokodare abrió el marcador tempranamente para el Ajax y añadió un segundo tanto, antes de que Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloch y Marcos Leonardo ampliaran la diferencia, mientras que Friday Etim anotó el único gol del honor para el Midtjylland.

El Mónaco logró una merecida victoria ante su invitado, el FC Nordsjælland, por 2-0, donde Diatta abrió el marcador para el equipo francés, antes de que Maghnes Akliouche confirmara el triunfo con un segundo gol en el tiempo añadido.

En otro enfrentamiento, el Brighton arrebató una valiosa victoria a domicilio a costa del Getafe por 1-0, donde el único gol del partido llegó a través de Malick Yalcouye, dándole al equipo inglés tres puntos importantes en la carrera por la clasificación.

El Panathinaikos remontó su desventaja hasta lograr una valiosa victoria ante su invitado, el CSKA Sofía, por 2-1, donde el equipo búlgaro se adelantó primero por medio de Dinis Almeida, antes de que el equipo griego respondiera con dos goles firmados por Davide Calabria y Vicente Taborda para resolver el enfrentamiento.