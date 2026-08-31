Según informa Sky, el Borussia Dortmund está centrando ahora mismo su atención principalmente en Ethan Nwaneri. El director gerente deportivo Lars Ricken y el director deportivo Ole Book, que no viajaron al partido de la DFB-Pokal ante el HEBC Hamburg, de la Oberliga, este martes, están estudiando actualmente hasta qué punto sería posible una cesión del atacante del Arsenal.

Buenas noticias para el BVB: ya el año pasado había intentado hacerse con Nwaneri. En aquel momento, el Borussia quería cerrar un fichaje en propiedad y, según Sky , Nwaneri también habría estado encantado de marcharse a Dortmund. Sin embargo, el club de la Bundesliga y los londinenses no lograron llegar a un acuerdo en las negociaciones por el traspaso.

Las conversaciones con Nwaneri podrían ser ahora más sencillas, ya que en 2025 ya hubo contacto. El BVB también tendría otras opciones en su lista, aunque Jadon Sancho no juega un papel importante, según Sky. Tras el shock de Konstantelias, no tardaron en surgir especulaciones sobre un nuevo regreso del exjugador del Dortmund, que sigue sin club después de acabar contrato con el Manchester United.

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Nwaneri sería un perfil de jugador similar al del griego, al que el vigente subcampeón de Alemania había fichado hace poco por 26 millones de euros procedente del PAOK de Salónica. En sus dos primeras apariciones oficiales con el BVB ante el Bayern de Múnich (Supercopa, 1-2) y el Hamburgo (Bundesliga, 2-0), Konstantelias había maravillado de inmediato, pero ante el HSV sufrió una rotura del ligamento cruzado y por ello estará de baja durante varios meses. El tiempo para volver a reaccionar en el mercado de fichajesapremia, ya que el mercado de verano en Alemania cierra el martes 1 de septiembre a las 20:00 horas.

¿Fichará el BVB a Ethan Nwaneri, del Arsenal?

En el caso de Nwaneri, mientras tanto, podría suponer un problema que el Arsenal prefiera vender al jugador de 19 años antes que volver a cederlo. En la segunda mitad de la pasada temporada, Nwaneri jugó cedido en el Olympique de Marsella y firmó dos goles y una asistencia en once partidos con el conjunto francés. En líneas generales, sin embargo, la cesión fue más bien decepcionante, y en las últimas semanas de la pasada campaña Nwaneri apenas jugó en Marsella.

El londinense de nacimiento estuvo considerado en su día como un supertalento en el Arsenal y debutó en la Premier League en septiembre de 2022 con 15 años. Sin embargo, el internacional inglés sub-21 todavía no ha logrado asentarse definitivamente con los Gunners, aunque ha dejado entrever una y otra vez su inmenso potencial. En total, Nwaneri ha disputado hasta la fecha 51 partidos oficiales con el Arsenal, con el que tiene contrato hasta 2030, y ha marcado diez goles.