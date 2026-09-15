De Zerbi carga con dureza contra el apartado Richarlison, que responde con un emoji revelador

Richarlison reaccionó el lunes por la noche en internet a su expulsión definitiva en el Tottenham Hotspur. El delantero ha sido apartado de la plantilla por el entrenador Roberto De Zerbi.

A pesar de que los Spurs siguen sin haber marcado un solo gol en cuatro partidos de liga, De Zerbi se niega a incluir a Richarlison en la convocatoria.

«Le rogué este verano que se quedara. Quería irse sí o sí. Han pasado cosas y sigo la línea del club». Richarlison vio cómo el último día del mercado brasileño se frustraba un traspaso al Vasco da Gama. Antes, tampoco se concretó un traspaso al Everton.

«Sé lo que ha pasado en los últimos 45 días, pero no me corresponde a mí decir más al respecto. El club y el entrenador son uno».

Los Spurs juegan el martes por la noche a las 21:00 en la Carabao Cup contra el Liverpool. Ni siquiera ahí le permite jugar De Zerbi.

Las declaraciones de De Zerbi sobre la expulsión del internacional brasileño fueron publicadas en internet el lunes por la noche por Fabrizio Romano. Richarlison respondió con un emoji llorando.