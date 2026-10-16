Valentijn Driessen no entiende en absoluto el fichaje de Viktor Tsygankov por el Ajax. Según el periodista de De Telegraaf, el extremo derecho ucraniano, que llegó a Ámsterdam por recomendación del entrenador Míchel Sánchez, apenas destaca. A Driessen le sorprende especialmente que el técnico español ya conociera al atacante desde hacía años, cuando ambos coincidieron en el Girona.

En el pódcast Kick-off Driessen analiza la política de fichajes del Ajax tras la vergonzosa derrota ante el Hajduk Split (2-1) en la Conference League. Sus críticas se centran especialmente en Tsygankov, que no era precisamente un desconocido para Míchel. «Ha trabajado tres años con este ucraniano», señala el periodista.

Precisamente por eso, Driessen considera incomprensible que el Ajax haya gastado dinero en el atacante. «Cuando ves lo pasivo que es... No toma ninguna iniciativa, absolutamente ninguna», sentencia. «Entonces piensas: han vuelto a pagar dinero por alguien así». Según se informa, el Ajax pagó cuatro millones de euros por el extremo derecho de 28 años.

Para Driessen, las críticas a Tsygankov forman parte de un problema mucho mayor en el Ajax, que el verano pasado cambió por completo de rumbo. Bajo la dirección de Jordi Cruyff llegaron varios internacionales veteranos con salarios elevados, mientras que la cantera y la liga neerlandesa perdieron mucho peso. «Solo se miró al extranjero, a jugadores experimentados que pudieran rendir de inmediato», sostiene Driessen.

El periodista tampoco entiende el fichaje de Marcos Leonardo, por quien se pagaron casi veinte millones de euros. «Se ha pagado dinero por él. El Ajax es el único club del mundo que lleva dinero a Arabia Saudí. Todos los demás solo sacan dinero de allí, y el Ajax va a llevarlo», ironiza Driessen.

El periodista señala que el Ajax ha tenido que integrar a muchos jugadores nuevos en los últimos meses, pero que todavía no tiene un equipo reconocible. «Creo que ayer había siete u ocho jugadores fichados el verano pasado. Nunca habían jugado juntos y a menudo ni siquiera hablan el mismo idioma», dice Driessen.

Driessen cree que la actual política de fichajes aleja cada vez más al Ajax de la fórmula que le dio éxitos en el pasado. «¿Cuándo ha tenido el Ajax buenas etapas? Cuando contaba con un núcleo de jugadores del Ajax, acompañado de varios grandes talentos jóvenes. Lo que faltaba se fichaba, y normalmente se trataba de dos o tres jugadores, no más», afirma el periodista, que describe la actual plantilla como una «completa legión extranjera».