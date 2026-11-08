De Rossi: «Estudio a Amorim. ¿Modric? Ya no puedo pegarle»

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, comparece en rueda de prensa tras el partido contra el AC Milan, correspondiente a la undécima jornada de la Serie A.
¿Qué opina del AC Milan de Amorim?
«No me corresponde juzgarlo: es más joven que yo, pero tiene mucha más experiencia. Aprendo de él. Lo estudiamos, lo observamos. Juega con un sistema que me gusta mucho. Aporta mucha calidad por las bandas, algo que también he intentado hacer aquí. Claro que no con Moreira, pero salvando las distancias y teniendo en cuenta nuestras posibilidades. Me gusta cómo comunica, no culpa a sus jugadores ni siquiera cuando pierde y siempre es sincero en la derrota. Está haciendo un gran trabajo».
¿Qué opina de Modric?
«Para cualquiera que ame esta publicación, es emocionante ver a este jugador pintar fútbol así a los 41 años. El año pasado hice que lo marcaran al hombre; este año jugaba con dos. Tiene un tiempo de juego superior. Quizá va un poco más despacio, pero la cabeza le funciona. Nos hemos picado un poco un par de veces y le he dicho: “Ya no juego, así que no puedo pegarte”. Pero es bonito, realmente bonito. Él y Rabiot son jugadores de talla mundial».