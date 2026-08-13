De Neymar a Torres: el PSG, cliente habitual del Barcelona en el mercado

Desde hace una década, la relación entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain ha pasado de ser un simple intercambio de operaciones a una dirección única y clara, ya que el club parisino se ha convertido en el destino preferido de los jugadores del conjunto catalán, y las arcas culés son las grandes beneficiadas de este flujo constante de dinero procedente del Parque de los Príncipes.

Desde que el Paris Saint-Germain hizo estallar la histórica bomba de Neymar en el verano de 2017 al pagar su cláusula de rescisión, y hasta su último acuerdo para incorporar a Ferran Torres por 50 millones de euros el 13 de agosto de 2026, el club francés ha inyectado un total de 333 millones y 650 mil euros en el mercado del Barcelona, convirtiéndose sin discusión en el club que más ha invertido en jugadores blaugranas durante la última década, según el diario español "Mundo Deportivo".

El punto de inflexión en las operaciones culés

A pesar de que ya existían traspasos previos entre ambos clubes, siendo el más destacado la llegada del mago Ronaldinho desde París al Barcelona por 27 millones de euros en 2003, la operación de Neymar fue el verdadero punto de inflexión que invirtió por completo la dirección de la brújula.

Desde entonces, el viaje ha sido en su mayoría del Camp Nou al Parque de los Príncipes, y no al revés.

El traspaso de la estrella brasileña fue un momento decisivo en la historia del mercado de fichajes, y sigue siendo hasta hoy el récord absoluto con 222 millones de euros, un escenario que se ha repetido muchas veces en la historia del Barcelona cuando vende a sus estrellas más caras en contra de su voluntad.

Como ocurrió con Luis Suárez Miramontes al Inter de Milán en 1961, Diego Maradona al Nápoles en 1984, Ronaldo Nazário al Inter en 1997 y Luís Figo al Real Madrid en 2000.

La Masia, en el punto de mira de París

Este flujo no se limitó al primer equipo, sino que alcanzó a la propia academia de La Masia. En 2019, París se llevó al talento del centro del campo Xavi Simons (16 años) por tan solo 150 mil euros en concepto de derechos de formación.

Y en 2021 se marchó Rafinha Alcántara por 3,5 millones de euros, antes de que se produjera el mayor golpe con la salida de la leyenda Lionel Messi en un traspaso gratuito tras el fracaso del Barcelona en renovar su contrato.

Los golpes se sucedieron después, con la incorporación gratuita del portero del Barcelona Atlètic Arnau Tenas en 2023 bajo la dirección de Luis Enrique, y luego con la activación por parte de Ousmane Dembélé de su baja cláusula de rescisión de 50 millones de euros ese mismo año para reunirse con su antiguo entrenador.

El último en marcharse antes de Ferran fue el talento Pedro "Dro" Fernández, por quien París pagó 8 millones de euros a cambio de su cláusula de rescisión de 6 millones, a pesar de que había participado con el primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

333 millones, y la cifra puede aumentar

Con estas cuentas, desde Neymar (222 millones) hasta Dembélé (50 millones), Rafinha (3,5 millones) y Dro (8 millones), pasando por Ferran Torres (50 millones), el total de lo que el Paris Saint-Germain ha gastado en el Barcelona ha superado los 333 millones de euros en tan solo nueve años, lo que confirma que es el cliente permanente y más generoso de la tienda del Barcelona.