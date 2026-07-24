El club Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, logró imponerse al Al-Ahli tras arrebatarle a una de las estrellas de la Premier League inglesa durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que el club Al-Diriyah llegó a un acuerdo con el senegalés Idrissa Gana Gueye, exmediocampista del Everton, para su incorporación a sus filas mediante un contrato de una única temporada.

El centrocampista senegalés se unirá al club saudí en una operación a coste cero, tras finalizar su contrato con el club inglés al término de la temporada pasada.

Gueye fue uno de los objetivos del Al-Ahli durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de la búsqueda del conjunto de un nuevo centrocampista, ante la posible salida del francés Enzo Millot de sus filas, tras quedar fuera de los planes del entrenador alemán Matthias Jaissle.

De esta manera, los esfuerzos del Al-Ahli se centrarán en incorporar al francés Manu Koné, centrocampista de la Roma, quien sigue siendo el gran objetivo en la medular en caso de que Millot se marche.

Idrissa Gana Gueye cuenta con una destacada trayectoria en los campos del fútbol europeo, ya que comenzó en la liga francesa con el Lille, desde su ascenso al primer equipo en 2010, hasta su fichaje por el Aston Villa en 2015.

Tras una única temporada con el Aston Villa, el jugador de 36 años se marchó al Everton, con el que pasó 3 años antes de dar el salto a su etapa más importante con el Paris Saint-Germain entre 2019 y 2022, para regresar después al Everton.

Durante la última temporada, Idrissa Gueye disputó 25 partidos con el Everton, en los que logró marcar dos goles y dar 3 asistencias. Además, jugó los cuatro encuentros de la selección senegalesa en la Copa del Mundo 2026, sin anotar ni asistir.