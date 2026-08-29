Ajax se reforzará con Sofyan Amrabat, según informa Fabrizio Romano. El centrocampista (30) se encuentra actualmente sin equipo, después de rescindir su contrato con el Fenerbahçe.

Al parecer, Amrabat también tenía sobre la mesa una atractiva propuesta de un club de LaLiga cuyo nombre no ha trascendido, pero se decanta por el Ajax. El Ajax lleva tiempo buscando un nuevo mediocentro defensivo para la medular. Actualmente, Youri Regeer y Jorthy Mokio son las únicas opciones del entrenador Míchel.

Según Romano, Amrabat ya ha alcanzado un acuerdo personal con el Ajax. El periodista de Voetbal International Tim van Duijn, por su parte, informa en X de que todavía no está del todo cerrado, aunque sí «va en la buena dirección».

Amrabat jugó en el Feyenoord en la temporada 2017/18 y disputó entonces 33 partidos oficiales con el club de Róterdam.

El internacional marroquí en 78 ocasiones aporta una enorme experiencia. En su currículum figuran, entre otros, clubes como el Manchester United y la Fiorentina, y disputó 45 partidos con la camiseta del Fenerbahçe.

Mike Verweij, periodista que sigue la actualidad del Ajax para De Telegraaf, informa de que el centrocampista firmará en Ámsterdam por dos temporadas.