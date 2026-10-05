Luis de la Fuente, seleccionador de España, elogió el deseo permanente de brillar del joven astro Lamine Yamal, extremo del Barcelona, antes del partido de La Roja frente a su anfitriona Croacia, mañana martes por la noche, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Europa.

De la Fuente afirmó en rueda de prensa antes del enfrentamiento ante Croacia: "Yamal tiene la ansiedad del genio, la ansiedad del talento extraordinario. Y la ansiedad aquí no es en sentido negativo, pues siempre está ávido de lo mejor porque quiere ser el mejor".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Tenemos un equipo con una pasión extraordinaria porque todos sus jugadores no se cansan de competir".

Lamine marcó el primer gol en los tres partidos de España durante el parón internacional.

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En este sentido, y sin confirmar su titularidad o no, señaló que Lamine ofrece un buen rendimiento y que además es el jugador más participativo del equipo durante el parón internacional.

Explicó: "Todos los jugadores quieren jugar, y luego nosotros valoramos hasta qué punto es conveniente. Lamine está en su mejor momento y es un competidor nato. Siempre hemos procurado elegir la mejor alineación posible para cada partido, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de todo este torneo".

Luis de la Fuente también habló sobre Dani Olmo, para quien este partido resulta muy especial dada su trayectoria en Croacia.

El entrenador español dijo sobre Dani Olmo, que fue titular ante Inglaterra y la República Checa pero no jugó en el primer partido ante Croacia: "Es plenamente consciente de la importancia de este partido. Valoraremos el momento más adecuado para que Dani participe en el encuentro, pero está muy ilusionado y goza de gran popularidad en Croacia".

Por otro lado, el seleccionador de La Roja destacó los puntos fuertes de Croacia y no se extendió en hablar de la dura derrota por 7-0 que sufrió la selección croata ante Inglaterra.

De la Fuente comentó: "Para mí, son un gran equipo. Han sido una de las selecciones nacionales más importantes de los últimos años. Lo que ocurrió en el último partido fue algo circunstancial. Encontraremos un ambiente entusiasta y emotivo, y eso es lo que nos gusta. Será un gran partido. Me encanta sentir la pasión de la afición, tanto si nos animan como si están en contra".

Cabe señalar que la selección de España lidera la clasificación de su grupo con 9 puntos tras ganar los tres primeros partidos, mientras que la selección de Croacia cuenta con 3 puntos en el tercer puesto.



