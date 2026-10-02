De la Fuente prepara el terreno para una decisión sorpresa sobre Lamine Yamal

Luis de la Fuente, seleccionador de España, insinuó la posibilidad de sentar a Lamine Yamal en el banquillo durante el duelo ante República Checa, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Europa.

Las declaraciones de De la Fuente llegaron durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, en la que se negó a desvelar su once titular para el partido del sábado en el estadio Carlos Tartiere, en medio de un calendario cargado y un aumento de las lesiones, la última la baja de Ferran Torres.

El técnico español dijo: "El defecto de este sistema y de este calendario es la falta de tiempo disponible para la recuperación. Si el jugador siente cualquier molestia, preferimos dar prioridad a la salud del jugador. Preferimos que esté en un estado físico excelente".

Y añadió, explicando la política de rotaciones: "Cuando hablamos de rotaciones, resumimos una única realidad: elegir a los jugadores que están en su mejor estado físico para cada posición. La posición de portero es más estable, pero el resto de posiciones son susceptibles de cambio".

Al ser preguntado directamente por la participación de Yamal, De la Fuente dijo con tono tajante: "Sacaremos el once más adecuado para ganar el partido. Lamine no completó los 90 minutos previendo estas circunstancias, igual que otros de sus compañeros".

Y pese a insinuar que daría descanso a la joven estrella, subrayó su importancia absoluta para la selección, al decir: "Lamine es un jugador importante en cualquier momento, ya sea que empiece de titular o entre como suplente en el minuto 60 o 45. Su presencia no afecta a su rendimiento; creemos que será más eficaz durante los minutos en los que participe".

De la Fuente elogió la evolución de Yamal, y añadió: "Lo vemos madurar día tras día. Es un jugador agradable de ver, entiende mejor cada situación y acepta cualquier propuesta. Es una noticia estupenda".





Por otro lado, el entrenador de La Roja habló sobre el enfrentamiento con su homólogo en la selección de República Checa, Santi Denia, al decir: "Nos conocemos bien, pero son los jugadores quienes cambian el plan de juego. La selección checa es un rival muy difícil y puede ser una trampa para quien no la conoce, pero no para nosotros. Tenemos muchas variantes tácticas y no es fácil defender contra nosotros".







