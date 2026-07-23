El neerlandés Frenkie de Jong rompió su silencio y envió un mensaje contundente y llamativo a la afición del Barcelona, en respuesta a los informes que pusieron en duda su compromiso y su lesión, subrayando que vestir la camiseta blaugrana es su mayor motivo de orgullo.

El centrocampista del Barcelona publicó un comunicado oficial a través de su cuenta en la plataforma «Instagram», que comenzó diciendo: «Queridos aficionados, normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, sobre el equipo o sobre el club, pero últimamente han aumentado las especulaciones acerca de mi lesión y de mi situación en el Barcelona».

De Jong expresó su profundo malestar por las dudas sobre su lealtad al club, afirmando: «Me resulta difícil ver a la gente poniendo en duda mi relación y mi compromiso con el club por culpa de informes falsos».

Y prosiguió: «El fútbol lo es todo para mí, y he dado todo lo que estaba en mi mano por el Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir con vosotros lo que ha pasado».

La verdad sobre la lesión de De Jong y su ausencia de la competición

El internacional neerlandés reveló los detalles de la lesión que sufrió durante su participación en el Mundial, aclarando que el diagnóstico inicial fue engañoso.

Dijo: «Durante el Mundial, sufrí una lesión en la rodilla. Tras las pruebas iniciales, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no se agravaría si seguía jugando».

Y añadió: «El único reto era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de toda mi carrera lo he hecho siempre que podía aportar, ya fuera con mi club o con la selección de mi país».

Agregó: «Durante mis vacaciones, regresé a Barcelona para realizar más pruebas, y estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había diagnosticado en un principio. Por suerte, no hay necesidad de cirugía en esta fase, y ahora me centro por completo en la recuperación y en volver al terreno de juego lo antes posible».

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Un mensaje de lealtad de De Jong hacia el conjunto catalán

De Jong recalcó su profesionalidad y su compromiso total con el club, subrayando que lo ocurrido escapaba a su control.

Continuó: «Trabajo cada día para estar en la mejor forma física posible. Me tomo muy en serio mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad hacia el equipo. Pero a veces hay cosas que no se pueden controlar, y esta lesión es una de ellas».

Cerró su comunicado con un mensaje de lealtad a la afición blaugrana, diciendo: «Jugar para el Barcelona y para la selección neerlandesa es algo de lo que me siento muy orgulloso, y mi compromiso con ambos no cambiará jamás. Seguiré dando todo lo que esté en mi mano por este escudo, por mis compañeros y por nuestra afición. Todavía quedan muchos momentos por crear y objetivos que queremos alcanzar juntos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Estoy deseando volver».