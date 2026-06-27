La selección de Bélgica arrolló 5-1 a Nueva Zelanda en la última jornada del Grupo 7 del Mundial 2026 y terminó primera con 5 puntos, por delante de Egipto por diferencia de goles. y avanza a dieciseisavos con varios récords de sus figuras.

Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku brillaron al alcanzar hitos históricos para Bélgica.

De Bruyne se convirtió en el primer belga en anotar en tres Mundiales (2014, 2018 y 2026), según Opta.

Además, con 34 años y 11 meses se convirtió en el belga de mayor edad en anotar en un Mundial, superando a Li Clijsters (33 años y 7 meses), según «Stats Foot».

Lukaku, con su sexto gol, superó a Wilmots (5) y se convirtió en el máximo anotador belga en Mundiales.

Con su gol y su asistencia de hoy, ya suma 8 participaciones en goles (6+2), superando a Jan Kuelmans, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, quienes se quedaron con 7.

Además, marcó a los 56 segundos de ingresar como suplente, estableciendo el gol más rápido de un reemplazo belga en la historia del Mundial, superando los 5 minutos de Marouane Fellaini en 2014.

Además, Bélgica consiguió su mayor goleada en un Mundial, superando el 5-2 a Túnez en 2018, según «Mister Chip».