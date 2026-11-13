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Ronald de Boer ha expresado en Radio 538 una opinión clara sobre Wout Weghorst. Según el exinternacional, el seleccionador Xavi no debería volver a convocar al delantero.

Con Ronald Koeman, Weghorst solía formar parte de la convocatoria de la selección de Países Bajos. Su sucesor, Xavi, parece no confiar en el delantero del FC Twente.

El técnico español suele optar por Donyell Malen y Brian Brobbey, aunque este último ha causado baja por lesión. Mexx Meerdink y Joshua Zirkzee también son opciones para el seleccionador.

En Radio 538 le plantean a De Boer que Weghorst puede ser un revulsivo ideal en los minutos finales de los partidos. El analista tiene sus reservas. «Yo no seguiría invirtiendo en él», afirma con rotundidad.

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«Quiero decir: Wout me encanta. Todo lo que hace es fantástico. Pero la Liga de Naciones está bien, aunque no es superimportante», señala De Boer, quien cree que Xavi debe pensar sobre todo a largo plazo con Países Bajos.

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«Hay que preguntarse, sobre todo: ¿con qué cuento dentro de dos años? La fase de clasificación (para la Eurocopa 2028, nota de la redacción) está a punto de empezar; eso es lo que considero más importante. Normalmente, pondrías a Virgil van Dijk en ataque en esos últimos diez minutos si las cosas no salen. Va mejor de cabeza que Wout».

«Y Denzel Dumfries también puede jugar ahí, por supuesto», añade De Boer como otra opción. «Así que, a mi juicio, hay varias opciones como revulsivo. Por eso, ahora mismo no elegiría a Wout».

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Weghorst (34) suma 53 partidos con la selección de Países Bajos, en los que ha marcado catorce goles. El veterano jugó por última vez en el Mundial, cuando Países Bajos cayó ante Marruecos en dieciseisavos de final. Weghorst marcó en la tanda de penaltis, pero no sirvió de nada.

Tras la marcha de Koeman, Weghorst ha dejado de entrar en los planes de la selección de Países Bajos. Por ahora, Xavi no considera necesario convocar al exdelantero de clubes como el Manchester United y el VfL Wolfsburg.