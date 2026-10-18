De Boer compara a Marcos Leonardo con un delantero que fracasó en el Ajax

Marcos Leonardo, fichado por 20 millones de euros, todavía tiene que encontrar su sitio en el Ajax. «No ha tenido mucho impacto aún, creo, ¿eh?», lamentó el domingo el exojeador del Ajax Hans van der Zee en declaraciones a la NOS.

Ronald de Boer también se muestra pesimista cuando sale a relucir el delantero brasileño. «Creo que ha fallado cinco ocasiones clarísimas, y eran de empujarla. Llegado un punto, ya no se puede achacar todo a la mala suerte. Así que sí, me temo lo peor».

El exjugador del Ajax considera que un club puede esperar más de un fichaje de 20 millones de euros. «Y creo que el precio debe tenerse en cuenta a la hora de valorarlo. Por 20 millones, se puede ser bastante crítico y esperar más de un jugador», señala De Boer sobre el fichaje del verano.

Van der Zee, jefe de ojeadores del Ajax entre 2007 y 2024, vio jugar a Leonardo con frecuencia durante su etapa en el Santos. «Elaboré varios informes sobre él para el Ajax. No, desde luego que no eran positivos. No me parece un delantero para el Ajax. Por 20 millones hay opciones mucho mejores en Brasil y Colombia».

El experimentado ojeador explica después por qué Leonardo no encaja en el club de Ámsterdam. «Tiene una velocidad normal. Es un delantero de área con poca estatura y fuerza física, y técnicamente es flojo. No me parecía ni me parece que Marcos Leonardo sea un delantero de primer nivel, porque no sabe participar en el juego».

De Boer, sin embargo, no es únicamente negativo con Leonardo. «Se desmarca bastante bien de su rival, sus movimientos son buenos y tengo la sensación de que puede chutar con bastante precisión con el interior del pie derecho, pero ¿le bastará con eso? Lo dudo».

El excentrocampista compara al brasileño con Ivan Gabrich. El delantero argentino llegó al Ajax en 1996 de la mano de Louis van Gaal entre grandes expectativas. Lo que siguió fue una etapa totalmente fallida en los Países Bajos. «Puede que Marcos Leonardo no sea todavía un Gabrich, pero... ahora mismo sí que lo es».