El Real Madrid elevó el tono de su enfrentamiento con Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de publicar en su página oficial un artículo en el que repasa las reacciones de los medios internacionales a las declaraciones en las que comparó los métodos del canal de televisión del club con los mecanismos de la propaganda nazi, destacando las duras críticas de la prensa alemana, francesa e italiana, junto a una amplia cobertura en Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.

El paso llega después de que el club blanco exigiera la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas declaraciones que desencadenaron una amplia crisis entre ambas partes.

"Kicker" de Alemania: Tebas cruzó la línea roja

El Real Madrid citó la cobertura de la revista alemana "Kicker", especializada en fútbol, que adoptó una postura contundente respecto a las declaraciones del presidente de LaLiga.

El Real Madrid recogió de la revista alemana un titular que decía: "Es un insulto a las víctimas. Tebas debe dimitir", al considerar que el presidente de la patronal cruzó "la línea roja de forma irreparable" y que la gravedad del asunto, a la luz del contexto histórico, no deja, según su valoración, más que una única conclusión.

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El club también señaló que medios internacionales de relevancia abordaron la crisis, en un movimiento que refleja su intención de subrayar la dimensión del debate fuera de España.

De Francia e Italia a Reino Unido y Estados Unidos

En la misma línea, el Real Madrid citó la cobertura del diario francés "L'Équipe", que informó de que el club reclama la dimisión de Tebas por haber comparado el estilo del canal de televisión del Real Madrid con la propaganda nazi asociada a Joseph Goebbels.

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport", por su parte, describió la crisis como un "choque" dentro de LaLiga, en referencia a la polémica que generaron las declaraciones del presidente de la patronal y la exigencia del Real Madrid de su salida inmediata.

La cobertura recopilada por el club no se limitó a la prensa europea, ya que también señaló el tratamiento que otros medios internacionales dieron al asunto, entre ellos la cadena británica "BBC", la estadounidense "ESPN" y el diario argentino "Olé".