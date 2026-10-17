¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Florentino Perez - فلورنتينو بيريز - Javier Tebas - خافيير تيباس - Kooora OnlyAI - Gemini
Abdelmawgood Samir
Traducido por

De Berlín a París y Roma: el Real Madrid lanza una guerra en múltiples frentes para derribar a Tebas

Real Madrid
Primera División
España

¿Qué hará el presidente de LaLiga?

El Real Madrid elevó el tono de su enfrentamiento con Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de publicar en su página oficial un artículo en el que repasa las reacciones de los medios internacionales a las declaraciones en las que comparó los métodos del canal de televisión del club con los mecanismos de la propaganda nazi, destacando las duras críticas de la prensa alemana, francesa e italiana, junto a una amplia cobertura en Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.

El paso llega después de que el club blanco exigiera la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas declaraciones que desencadenaron una amplia crisis entre ambas partes.

"Kicker" de Alemania: Tebas cruzó la línea roja

El Real Madrid citó la cobertura de la revista alemana "Kicker", especializada en fútbol, que adoptó una postura contundente respecto a las declaraciones del presidente de LaLiga.

El Real Madrid recogió de la revista alemana un titular que decía: "Es un insulto a las víctimas. Tebas debe dimitir", al considerar que el presidente de la patronal cruzó "la línea roja de forma irreparable" y que la gravedad del asunto, a la luz del contexto histórico, no deja, según su valoración, más que una única conclusión.

Próximos partidos
RMA

RMA

Primera División

18 oct 2026

SEV

SEV

El club también señaló que medios internacionales de relevancia abordaron la crisis, en un movimiento que refleja su intención de subrayar la dimensión del debate fuera de España.

De Francia e Italia a Reino Unido y Estados Unidos

En la misma línea, el Real Madrid citó la cobertura del diario francés "L'Équipe", que informó de que el club reclama la dimisión de Tebas por haber comparado el estilo del canal de televisión del Real Madrid con la propaganda nazi asociada a Joseph Goebbels.

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport", por su parte, describió la crisis como un "choque" dentro de LaLiga, en referencia a la polémica que generaron las declaraciones del presidente de la patronal y la exigencia del Real Madrid de su salida inmediata.

La cobertura recopilada por el club no se limitó a la prensa europea, ya que también señaló el tratamiento que otros medios internacionales dieron al asunto, entre ellos la cadena británica "BBC", la estadounidense "ESPN" y el diario argentino "Olé".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google