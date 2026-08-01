Danny Welbeck ya es oficialmente jugador del Chelsea. El delantero de 35 años llega procedente del Brighton & Hove Albion y ha firmado con los Blues hasta mediados de 2028.

El traspaso de Welbeck llevaba ya un tiempo en el aire. Junto con Jordan Henderson (36), debe aportar la experiencia necesaria a este Chelsea, aunque el centrocampista, que está libre tras su salida del Brentford, aún no ha sido presentado.

Welbeck da el salto desde el Brighton por unos seis millones de euros al cambio, donde el internacional en 42 ocasiones (16 goles) se convirtió en un jugador muy valioso: 201 partidos, 51 goles y 18 asistencias.

«Cuando escuchas que el Chelsea está interesado, te llena de un orgullo inmenso», cuenta Welbeck. «Sabiendo qué tipo de club es el Chelsea: un club que quiere ganar títulos y que cada temporada hace todo lo posible para lograrlo».

«De verdad es un honor venir a jugar a un club de este calibre en lo que se siente como un momento muy emocionante. Ya conozco a algunos chicos y he tenido conversaciones fantásticas con el entrenador, lo que hace que ya sienta esa conexión».

«Tengo ese fuego en el estómago y estoy dispuesto a darlo todo por este club para hacer sentir orgullosos a todos en el Chelsea y a los aficionados», afirmó Welbeck.

El canterano del Manchester United tendrá que pelear por un puesto en el Chelsea con, entre otros, João Pedro, Marc Guiu y Liam Delap.