Danilo Tobías, contento por su arribo a Real España

"Estoy feliz, esta es mi casa", manifestó el lateral izquierdo, que llega procedente de Honduras Progreso.

Danilo Tobías comienza a vivir su tercer ciclo en Real España, luego de su inicio en el 2011 y su paso por el 2013. Tras su reciente temporada en Honduras Progreso, el lateral izquierdo regresar a un club que conoce bien y ya siente que lo disfruta.

"Estoy muy feliz de regresar, esta es mi casa, estoy agradecido por una nueva oportunidad. Mi llegada se da por medio de la junta directiva y, claro, por el aval del profesor Carlos Restrepo con quien estuve en Olimpia, confesó el juugador que también jugó en el pasado en el máximo campeón hondureño, Real Sociedad y Deportes Savio.

Por otra parte, el nacido en Tocoa aseguró que no tiene problemas en cambiar el chip y focalizarse en su nuevo equipo. "Ya lo del Honduras es pasado; mucho agradecimiento por haber estado ahí, le doy gracias al profe Mauro Reyes por haberme dado la oportunidad luego de estar parado seis meses. Me llevó poco a poco y me sirvió de contención, una posición de bastante sacrificio", expresó el futbolista de 25 años.

Real España fue campeón en la Liga Nacional hace un año, en el Apertura 2017 y protagonista en el reciente torneo tras haber alcanzado las semifinales (empató 2-2 en casa con Olimpia y sin goles en la vuelta y quedó eliminado. Por eso, Tobías aterriza en San Pedro Sula con ambición: "Llego por un año y las expectativas son grandes, eso es lo que se aspira en un equipo como este. Hay un buen grupo y podemos hacer grandes cosas, prometo mucho trabajo, demostrar que soy buen jugador y de sacrificio".