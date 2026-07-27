Dani Olmo: una selección árabe me sorprendió y este es mi objetivo con el Barcelona

El español Dani Olmo, estrella del Barcelona y de la selección de España, reveló cuáles fueron las selecciones que más le llamaron la atención durante la Copa del Mundo 2026, señalando que Egipto fue una de las sorpresas que despertaron su admiración en el torneo, cuya corona conquistó "La Roja" tras vencer a Argentina en la final.

Olmo declaró en una entrevista exclusiva con el diario español "Diari de Terrassa": "Cabo Verde fue la gran sorpresa, pero Egipto y Paraguay también me sorprendieron. También me gustó mucho la selección de Noruega".

Egipto se despidió del Mundial con enormes dificultades tras caer por 3-2 ante Argentina en los octavos de final.

La selección española logró coronarse campeona de la Copa del Mundo tras un recorrido excepcional, que terminó sin encajar ninguna derrota, además de recibir un solo gol durante todo el torneo, lo que llevó a Olmo a afirmar que el secreto del éxito residió en la fuerza del grupo y en anteponer el interés colectivo a cualquier consideración individual.

El jugador español añadió: "El grupo y el trabajo colectivo por encima de todo, y al nivel de las grandes selecciones las diferencias son mínimas, por eso convertir a la selección en una sola familia, entre jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, marca la diferencia".

Olmo aseguró que ganar la Copa del Mundo fue un sueño cumplido, subrayando que los jugadores de España no solo creyeron en su capacidad para coronarse, sino que estaban convencidos de que contaban con las cualidades necesarias para lograr su objetivo.

Tras haber logrado conquistar la Copa del Mundo, junto a la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA con la selección de su país en los últimos tres años, Olmo aspira a seguir sumando títulos con su club, el Barcelona.

Sobre sus objetivos con el conjunto catalán, dijo: "El objetivo ahora es el mismo cada temporada, ganarlo todo con el Barcelona y con la selección".

Olmo también abordó la competencia dentro del Barcelona, asegurando que los nuevos fichajes aumentarán la fuerza del equipo, al afirmar: "La competencia siempre hace mejor al grupo".

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