Zlatko Dalic, seleccionador del combinado de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que su equipo está listo para enfrentarse a Arabia Saudí mañana martes, en el estadio Al-Inmaa de la ciudad de Yeda, en la final de la Copa del Golfo.

Dalic señaló en la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales de Abu Dabi Sports: «Estoy muy contento con el apoyo de la afición que recibo a nivel personal, y agradezco a la afición de Emiratos su gran respaldo».

Y subrayó: «He vivido en Emiratos durante muchos años, y Emiratos es tan querida para mi corazón como Croacia».

Añadió: «Tengo la experiencia para dar lo mejor de mí a la selección de Emiratos, y mi objetivo ahora es conquistar la Copa del Golfo con el equipo y lograr siempre victorias con la selección».

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El técnico croata habló sobre los preparativos para la final, afirmando que el cuerpo técnico trabaja en corregir algunos aspectos y realizar los ajustes necesarios, pese a lo ajustado del tiempo.

Dalic indicó que la final de la Copa del Golfo será la más fácil desde el punto de vista mental para los jugadores, por tratarse del último enfrentamiento del torneo.

Y aseguró: «Quiero que los jugadores disfruten y jueguen de la mejor manera, porque es el último partido de la Copa del Golfo y tiene un carácter especial; deseo que ofrezcamos un partido entretenido para la afición».

Explicó: «Nos enfrentaremos a Arabia Saudí, la mejor selección del torneo; tienen la portería a cero, cuentan con la ventaja de jugar en casa y en su estadio, y eso es un reto difícil para nosotros, pero estamos listos y nuestro objetivo es el título».

Por su parte, Khalid Issa, guardameta de la selección de Emiratos, aseguró que la afición de su país será el factor motivador y el primer apoyo del equipo durante la final.

Khalid Issa afirmó: «Agradecemos al pueblo saudí la calidez de la acogida, y espero un partido con mucha rivalidad; deseo que el partido de mañana sea el momento de la cosecha para el fútbol de Emiratos».

Khalid Issa elogió al entrenador Zlatko Dalic y su manera de tratar a los jugadores, destacando: «Dalic es un entrenador especial y tiene un estilo fluido; conoce tus necesidades como persona antes que como jugador, para que des lo mejor de ti dentro del terreno de juego».















