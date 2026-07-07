Daley Blind vuelve al Ajax: este es el plazo por el que firma

Daley Blind volverá al Ajax por tercera vez, según informa Mike Verweij en De Telegraaf. El zurdo de 36 años, sin equipo tras dejar el Girona, ya había trabajado con el entrenador Míchel.

El técnico español del Ajax defendió su fichaje. El martes por la tarde, el veterano acordó firmar un contrato de una temporada, según Verweij.

«Era deseo de Míchel volver a trabajar con este jugador tan experimentado también en el Ajax. Nadie mejor que él para transmitir la visión de Míchel, ya que ha jugado bajo sus órdenes durante las últimas tres temporadas», afirma Verweij.

El contrato incluye una opción de renovación y, tras colgar las botas, el club lo formará para ejercer un cargo directivo.

Blind, de 36 años, ya jugó en el Ajax en dos etapas previas, además de pasar por Manchester United y Bayern Múnich. Desde 2023 estaba en el Girona, donde trabajó con Míchel antes de que este fichara por el Ajax.