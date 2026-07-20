Cumbre decisiva en Barcelona para decidir el futuro de Ferran Torres

Ferran Torres aplazó las especulaciones sobre su futuro en el Barcelona tras dar a España el Mundial 2026 con el gol de la final contra Argentina. El club catalán planea reunirse con él la próxima semana para definir su postura.

Según Mundo Deportivo, el club quiere conocer de primera mano sus intenciones tras dos meses con la selección.

El club cuenta con él para la próxima temporada, sobre todo porque aún no tiene un nueve que reemplace a Robert Lewandowski, a la espera de las negociaciones por Julián Álvarez u otras opciones.

Torres revivió el gol de Iniesta 16 años después y se convirtió en el segundo azulgrana en dar un Mundial a España, título que celebró junto a otros siete compañeros del Barça en la selección.

Solo le queda un año de contrato y, a sus 26 años, interesa al PSG, con previsiones de que otros clubes se sumen tras su gol decisivo a la Argentina de Messi.

«Mundo Deportivo» ya había señalado que el Barcelona no planea iniciar las negociaciones de renovación hasta septiembre por las restricciones del Fair Play Financiero, pues la firma del nuevo contrato obligaría al club a pagar 8 millones de euros al Manchester City, según la cláusula de su traspaso en el mercado de invierno 2021-2022.

La próxima semana se reunirán ambas partes para definir su futuro.

Por ahora, la directiva mantiene la calma pese a que el contrato vence en un año.

Su valor de mercado ha subido tras su gran Mundial, así que ya no es el mismo jugador de antes del torneo, tanto si ficha por otro club como si renueva.

Además de marcar el gol que dio a España su segunda estrella, fue decisivo ante Portugal en semifinales al asistir a Mikel Merino con un pase en profundidad, una de sus mayores virtudes.

Este brillo premia su constancia: nunca se rindió, aunque a menudo arrancó desde el banquillo.

Torres ha marcado 25 goles en 65 partidos con España desde su debut en 2020, lo que le sitúa noveno en la lista de máximos goleadores históricos. Está a solo un gol de Emilio Butragueño, quien vio la final del Mundial desde las gradas del estadio MetLife de Nueva Jersey junto a David Villa, máximo goleador de España con 59 tantos.

Con el Barcelona, desde su debut en 2022, ha marcado 65 goles en 207 partidos oficiales, y Xavi celebró con locura su tanto en la final.