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LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha respondido al comunicado del Real Madrid sobre la sentencia judicial favorable al club blanco en su disputa con la patronal por el acuerdo con el fondo de inversión CVC.

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El Real Madrid emitió este martes un comunicado sobre la sentencia del Tribunal Supremo a su favor en su pulso con LaLiga. El Alto Tribunal desestimó el recurso de LaLiga contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la nulidad del acuerdo aprobado por la Asamblea General de la patronal el 12 de agosto de 2021 para dar luz verde a la operación con el fondo de inversión CVC, vinculada al proyecto «LaLiga Impulso».

«LaLiga Impulso» es un acuerdo estratégico entre LaLiga y el fondo de inversión global CVC para inyectar cerca de 2.000 millones de euros destinados al desarrollo de los clubes españoles.

El proyecto tiene como objetivo acelerar el crecimiento comercial y digital de LaLiga y sus clubes, y convertir el campeonato español en una entidad global de entretenimiento deportivo.

Según la sentencia: «El Tribunal Supremo confirma así la firmeza de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo de excepcional trascendencia económica, que fue aprobado sin que los clubes dispusieran de información suficiente para conocer y valorar el alcance, la repercusión y las consecuencias de las modificaciones introducidas en la operación».

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Sin embargo, según el diario Mundo Deportivo, LaLiga respondió a dicho documento aclarando varios puntos.

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En primer lugar, LaLiga señaló que la sentencia «no afecta a la validez ni a la situación actual del proyecto LaLiga Impulso, que fue aprobado posteriormente por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2021».

En segundo lugar, las cuestiones de fondo de este proyecto se abordaron «en un procedimiento judicial distinto, en el que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las demandas de los dos clubes demandantes, el Real Madrid y el Athletic Club, y confirmó la validez de los acuerdos adoptados».

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LaLiga: la sentencia se limita a cuestiones formales

LaLiga considera que esta sentencia se ciñe a cuestiones formales muy concretas de la Asamblea General celebrada en agosto de 2021.

La Audiencia Provincial concluyó que la Asamblea General se había convocado correctamente y que los defectos alegados por los demandantes, el Real Madrid y el Athletic Club, no eran suficientes para anular el acuerdo.

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En cuanto al derecho de información, el tribunal concluyó también que la información facilitada por LaLiga a sus miembros fue completa y suficiente.

No obstante, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de LaLiga por un único motivo: consideró que la inclusión de una aclaración sobre que los clubes no miembros y las sociedades anónimas deportivas (SAD) no se verían afectados por la operación suponía una modificación sustancial del orden del día que los asistentes no pudieron revisar previamente, lo que vulneraba su derecho de información.

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Además, LaLiga sostiene que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ya que no ha dictado una resolución que confirme o avale el razonamiento de la Audiencia Provincial.

Según la patronal, la decisión del Supremo «se limita a inadmitir el recurso por la insuficiencia de los argumentos aportados en el mismo, sin entrar en las cuestiones de fondo planteadas por LaLiga».

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LaLiga concluye que, en consecuencia, «el proyecto LaLiga Impulso sigue plenamente vigente y avanza con normalidad, contribuyendo a la modernización y al desarrollo del fútbol profesional español».