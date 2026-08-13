Todo apunta a que el traspaso de Ferran Torres, delantero del Barcelona, al Paris Saint-Germain es solo cuestión de tiempo, tras la última decisión del conjunto azulgrana.

Informaciones previas ya habían confirmado que el Paris Saint-Germain llegó a un acuerdo inicial con el Barcelona por el fichaje del español Ferran Torres.

Las últimas horas fueron testigo de unas negociaciones sumamente intensas entre los responsables del Paris y del Barcelona; en ellas hubo ofertas, contraofertas y discusiones sobre detalles minuciosos, hasta que se alcanzó un entendimiento que cerró prácticamente la operación.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló este jueves que el Barcelona decidió permitir a Ferran Torres ausentarse de los entrenamientos de la mañana del jueves por segundo día consecutivo.

El delantero de 26 años, que tenía previsto reincorporarse a los entrenamientos de Hansi Flick ayer miércoles, ultima los trámites de su traspaso al Paris Saint-Germain con el visto bueno del club catalán, que negocia con el club francés al mismo tiempo.

Cabe recordar que Pau Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal ya se sumaron al grupo al inicio del entrenamiento de ayer, pero Pedri González continuó trabajando en el gimnasio sin pisar el césped.

Por otro lado, Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández y Toni Fernández siguen trabajando de forma separada del grupo a la espera de una solución para su futuro, una situación complicada para ellos.

La lista de jugadores del filial que todavía están a las órdenes de Flick incluye al portero Aaron Yakobishvili, que también está cerca de marcharse al Almería, al central Álvaro Cortés, al lateral derecho Xavi Espart, al lateral izquierdo Jordi Escobar, a los centrocampistas Ibrahima Toncará, Aurián Guerin y Brian Fariñas, y al delantero Hamza Abdelkarim.