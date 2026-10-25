El estadio Spotify Camp Nou vivió una primera mitad cargada de emoción, en la que hubo un gol del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé tras un rechace, que adelantó en el marcador al conjunto blanco.

El diario Sport repasó la valoración de los jugadores del Barcelona al término de la primera mitad.

Joan García: no pudo hacer mucho en el gol de Mbappé, que llegó como consecuencia de una jugada imposible de prever.

Más allá de eso, el guardameta del Barça no tuvo que intervenir demasiado y se limitó a dirigir a sus compañeros desde atrás, además de despejar hacia uno de los costados del campo un disparo sin peligro del Real Madrid. También mostró rapidez para salir de su portería y alejar el balón.

João Cancelo: se vio obligado a realizar un gran esfuerzo en la faceta defensiva y no pudo incorporarse al ataque con la libertad que prefiere.

Cancelo se mostró firme y estuvo atento en la vigilancia del jugador que tenía asignado, aunque atravesó dificultades durante los últimos minutos.

Gerard Martín: no se le puede echar demasiada culpa en el gol, ya que Mbappé apareció de la nada y tuvo la fortuna de encontrar el balón.

Al margen de eso, ofreció una buena actuación, mostró mucha confianza, fue sólido en defensa y destacó por su capacidad para sacar el balón con buen criterio.

Pau Cubarsí: formó una pareja defensiva fiable con Gerard Martín, estuvo atento en la vigilancia del jugador que tenía asignado y fue rápido para cortar balones. Además, estuvo completamente compenetrado con su compañero a la hora de ejecutar la trampa del fuera de juego.

Xavi Espart: tuvo que abandonar el campo en el minuto 28 por molestias musculares. Fue una lástima, porque empezaba a sentirse más cómodo sobre el terreno de juego.

Rodri: tuvo dificultades para imponer su ritmo ante un centro del campo del Real Madrid dotado de una gran fortaleza física y de una solidez evidente.

Rodri no se sintió del todo cómodo, pese a contribuir a reforzar la presencia y la organización en la zona medular.

Pedri: se siente cómodo con Rodri a su lado, ya que le descarga de responsabilidades en la creación de juego y le permite mostrar su mejor faceta creativa.

Firmó una primera mitad verdaderamente excelente, aprovechando la libertad de movimientos que se ajusta especialmente a su estilo.

Fermín López: no dejó de presionar al rival y estuvo muy activo en ataque. Se mostró bien al inicio del partido, antes de que su influencia fuera decayendo poco a poco con el paso de los minutos.

Aun así, acaparó las miradas con dos toques técnicos consecutivos por encima de la cabeza de un rival, que encendieron el entusiasmo de la afición y la hicieron levantarse de sus asientos.

Gerard: realizó un trabajo poco vistoso, pero importante, ya que ayudó a Cancelo en la faceta defensiva para frenar la progresión de los jugadores del Real Madrid por la banda que ambos ocupaban.

Además de su solidez defensiva, fue uno de los pocos jugadores del Barcelona que se atrevieron a disparar y a poner a prueba las condiciones del portero Lunin.

Raphinha: dispuso de 3 ocasiones, pero no logró dirigir ninguna de ellas hacia la portería, pese a su falta de precisión para finalizar las jugadas.

No dejó de presionar a los jugadores del Real Madrid durante sus intentos de construir el juego desde atrás.

Lamine Yamal: no consiguió superar a su rival por la banda tanto como le habría gustado, pero dejó una buena impresión durante el fuerte duelo que mantuvo con Marc Cucurella a lo largo de los 45 minutos.

Ambos jugadores se conocen bien, lo que añadió aún más emoción a la pugna entre ellos.

Alejandro Balde: entró al campo en sustitución de Espart, pero no tuvo una gran oportunidad para dejar su huella. No es fácil incorporarse de forma repentina a un partido de Clásico una vez que ya ha comenzado, especialmente cuando el bagaje de minutos del jugador esta temporada es muy limitado.