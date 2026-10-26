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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Cucurella se come la promesa de Yamal en el primer Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
M. Cucurella
L. Yamal
España

Cucurella gana su duelo con Yamal

El Real Madrid logró resolver el Clásico a su favor con un resultado de 2-1 ante su eterno rival, el Barcelona, en el estadio Spotify Camp Nou, la noche del domingo.

El diario Sport señaló que el equipo del entrenador José Mourinho entró al césped del estadio Spotify Camp Nou sabiendo muy bien lo que quería ejecutar, sobre todo a nivel defensivo, donde Marc Cucurella asumió la tarea del marcaje individual sobre Lamine Yamal, empleando una gran dosis de fuerza.

Y pocos minutos antes de que ambos equipos se dirigieran a los vestuarios, Cucurella ejecutó una magnífica jugada que terminó con un gol marcado por Kylian Mbappé, después de que Gerard Martín fallara en despejar el balón de la forma requerida.

La actuación de Cucurella fue una de las principales razones de la solidez defensiva del Real Madrid, tras conseguir detener el peligro de Lamine Yamal.

En el minuto 32, Lamine Yamal se quejó al árbitro Martínez Munuera de haber sufrido un claro agarrón por parte de Cucurella, y le exigió que le mostrara la tarjeta amarilla, ya que no era la primera falta que cometía contra él.

Yamal se sintió frustrado al ver que Marc Cucurella se libraba del castigo, algo que no pasó desapercibido durante las coberturas deportivas del partido.

Cuando se anunció oficialmente el traspaso de Cucurella al Real Madrid, Yamal habló en el programa "Tiempo de Juego" a través de la emisora Cadena COPE, para hablar del Mundial 2026, pero también abordó su opinión sobre la incorporación de Cucurella al conjunto blanco.

Yamal dijo entonces: "Le dije que jugaría de titular el primer partido, pero en el segundo se sentaría en el banquillo, porque me lo iba a comer".

Pero Marc Cucurella logró, en el primer Clásico, imponer su dominio sobre Yamal.

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