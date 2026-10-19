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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traducido por

Cucurella: el Bernabéu, "la fortaleza inexpugnable", siempre impone su respeto

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
M. Cucurella
España

Sentimos algo de miedo en Roma, pero supimos darle la vuelta a la situación

Marc Cucurella, lateral del Real Madrid, elogió el rendimiento de su equipo durante la victoria por 4-1 ante el Sevilla en la novena jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones de Cucurella, realizadas al canal del Real Madrid, después de la gran victoria lograda en el estadio Santiago Bernabéu la tarde del domingo.

Cucurella afirmó: "Creo que hicimos un buen partido desde el principio, supimos cuándo controlar el juego y cuándo jugar con más velocidad, y firmamos 90 minutos excelentes".

Y añadió: "Cuando ganas, todo es mejor y más fácil. Pasamos algo de miedo en Roma, en la Champions League, pero supimos darle la vuelta a la situación".

Continuó: "Darle la vuelta a las cosas nos ayuda a darnos cuenta de que siempre tenemos que dar el 100%. Todos han aportado su parte, y este es el camino que debemos seguir".

Señaló: "¿Jugar en casa? Es muy importante, no es fácil jugar aquí. Es un estadio que siempre impone respeto, y resulta aún más difícil con la calidad de nuestros jugadores. Si convertimos el Santiago Bernabéu en un fortín inexpugnable, las cosas serán más sencillas".

Cucurella también comentó el regreso de Éder Militão a la competición tras recuperarse de su lesión: "Ha demostrado que es un jugador con una personalidad muy fuerte. Y lo más importante es que todos estemos disponibles".

Y apuntó: "Cuantos más jugadores tengamos, mejor. Este es un deporte de equipo, y el partido son 11 jugadores frente a otros 11, además de los futbolistas que están en el banquillo, y todos deben aportar durante los minutos que disputen".

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