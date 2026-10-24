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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Cuatro bajas: el Real Madrid anuncia su convocatoria para el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

Vinicius encabeza las ausencias del conjunto merengue en la prueba más importante

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista de su equipo para enfrentarse al Barcelona en el Clásico, dentro de los partidos de la décima jornada de LaLiga, en un encuentro al que el conjunto blanco llega con ausencias encabezadas por el brasileño Vinícius Júnior, baja por sanción, además de tres jugadores que sufren lesiones.

La lista de ausentes la encabeza el caso de Vinícius, que sigue cumpliendo la sanción que le fue impuesta, por lo que se perderá uno de los partidos más destacados de la temporada, aunque su exclusión no está relacionada con ningún problema físico.

El extremo brasileño cumple el segundo de los cuatro partidos de sanción impuestos por el Comité de Competición, dos de ellos por el incidente del tirón de pelo a Saliba durante el encuentro ante el Villarreal, y dos partidos adicionales por sus protestas posteriores.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol había confirmado la sanción, por lo que el regreso del jugador a los partidos de LaLiga se aplazará hasta finales de noviembre.

Además de Vinícius, Mourinho no podrá contar con Rodrygo ni con Raúl Asencio, que siguen recuperándose de sus lesiones, mientras que Ferland Mendy tampoco figura en la lista, pese a haber participado en los entrenamientos grupales en más de una ocasión.

Lista del Real Madrid para enfrentarse al Barcelona

Portería: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Defensa: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dumfries.

Centro del campo: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Tiago.

Delantera: Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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