El exdúo del Real Madrid, Dani Carvajal y Joselu, atraviesa una situación muy complicada, ya que actualmente se entrenan en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, mientras estudian su futuro durante el mercado en curso.

Tras no renovar sus contratos con sus clubes, el Real Madrid y el Al-Gharafa catarí, los jugadores buscan una nueva aventura para poner fin a sus carreras futbolísticas.

El diario "As" señaló que los jugadores gozan de un estatus y una fama que les permiten atraer numerosas ofertas. Sin embargo, aun en agosto, todavía no han resuelto cuál será su próximo destino.

No obstante, están utilizando las instalaciones de la Federación Española de Fútbol para empezar a prepararse para sus próximos desafíos. Ambos son bien conocidos dentro de la Federación, y formaron parte de la selección española que ganó la Eurocopa de 2024.

Una de las opciones para el futuro del lateral español se desvaneció antes de tomar forma. Todo parecía indicar que el futuro pasaba por reunirlos en el fútbol catarí.

Sin embargo, la decisión del delantero de no renovar su contrato con el club al que se unió en 2024 cambió esos planes. Por ello, ambos se encuentran actualmente en Madrid para tomar una decisión sobre su futuro.

Y mientras esto no se resuelve, el dúo comienza por separado sus entrenamientos de preparación para la nueva temporada. No cabe duda de que volver a jugar juntos es una opción que seducirá a ambas familias.

Las últimas temporadas de ambos jugadores fueron completamente diferentes. Joselu, que pasó dos temporadas en Catar, logró convertirse en un jugador importante en su club.

Y pese al descenso de su rendimiento en comparación con su primera temporada, en la que marcó 18 goles y encabezó la lista de goleadores del club, disputó 24 partidos y anotó 10 goles.

Tras un año lleno de logros con el Real Madrid, Joselu tomó la difícil decisión de abandonar su club favorito después de recibir una atractiva oferta económica. Y tras estas dos temporadas, terminó su capítulo catarí en su carrera, allanando el camino para una última aventura.

Carvajal: una situación más complicada

El caso de Carvajal fue más complicado. Tras la grave lesión que sufrió en el partido ante el Villarreal a finales de 2024, su regreso al Real Madrid fue muy limitado. El club renovó su contrato en cuanto conoció la gravedad de la lesión, en un gesto de respeto y confianza hacia una leyenda del club.

Pero el verano pasado, el club aprovechó la oportunidad del mercado de fichajes y contrató a Arnold. La dura competencia y sus problemas físicos solo le permitieron a Carvajal disputar 16 partidos la temporada pasada. Después, el club decidió no renovar su contrato y se limitó a despedirlo como merecía su legado.

Tras dos trayectorias completamente diferentes, tanto Joselu como Carvajal se encuentran en la misma situación: una última oportunidad para prolongar su carrera futbolística y demostrar su capacidad de rendir.

Joselu, que pasó por diversos clubes de Europa a lo largo de su carrera, cumplió su sueño de regresar al Real Madrid a los treinta y cuatro años. Tras una temporada que sigue grabada en la memoria de la afición madridista, en la que brilló al marcar 18 goles, entre ellos dos ante el Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, buscó una atractiva oportunidad económica.

Carvajal disfrutó de una carrera futbolística inmejorable en el Real Madrid, con la conquista de seis títulos de la Liga de Campeones. Además, igualó el récord de títulos de la Liga de Campeones que ostenta la leyenda del club Paco Gento. Y, para cerrar, terminó su etapa en el club como capitán del primer equipo, despidiéndose de la afición de la mejor manera en el estadio Santiago Bernabéu.

Carvajal y Joselu, que son cuñados, se entrenan en el complejo deportivo de Las Rozas a la espera de una decisión sobre su futuro. Esto supondrá el final de dos trayectorias completamente diferentes, pero igualmente exitosas. Un último baile para ambos jugadores a la espera de más noticias.