Cuando la música se detuvo: cómo Suning perdió el control del Inter

El fútbol está cada vez más impulsado por el dinero, con los inversores de capital riesgo desempeñando un papel más importante que nunca. Las adquisiciones de clubes como AC Milan, Chelsea y Olympique Lyonnais muestran que los inversores ven ahora el fútbol como un atractivo mercado de crecimiento.

En Cleats & Cashflows, exploramos esta tendencia. ¿Qué oportunidades crea para los clubes? ¿Y qué riesgos conlleva?

Esta es la tercera entrega de nuestra serie sobre el Inter. En el capítulo anterior, explicamos cómo el club financió su regreso a la cima del fútbol italiano mediante emisiones de bonos, refinanciación de deuda y estructuras de financiación cada vez más complejas. En este capítulo, analizamos qué ocurrió cuando ese modelo financiero empezó a desmoronarse.

El punto de inflexión

La caída de Suning en el Inter no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso que se desarrolló a lo largo de cuatro años. Comenzó cuando China empezó a replegarse en sus inversiones futbolísticas en el extranjero y se aceleró cuando empezó a sentirse el impacto financiero de la pandemia de COVID-19.

Las primeras grietas aparecieron en 2020, sentando las bases de lo que acabaría convirtiéndose en la toma de control del club por parte de Oaktree. Suning fue uno de varios conglomerados chinos duramente golpeados por una combinación de desafíos económicos internos, la crisis inmobiliaria, la pandemia y el esfuerzo más amplio de China por reducir la deuda corporativa. Empresas que habían pasado años expandiéndose internacionalmente con dinero prestado se encontraron de repente con mucha menos flexibilidad financiera.

Suning afrontó además problemas propios. Su negocio minorista ya estaba bajo presión, con pérdidas de alrededor de 3.900 millones de RMB (aproximadamente 490 millones de euros). Como resultado, cada vez fue más difícil seguir apoyando financieramente al Inter. Con el accionista ya incapaz de inyectar capital significativo, el club tuvo que buscar financiación en otra parte.

El préstamo de Oaktree

Esa financiación llegó en mayo de 2021.

Oaktree, un gestor global de inversiones especializado en activos en dificultades, concedió a Suning un préstamo de 275 millones de euros. El préstamo tenía un tipo de interés anual del 12 % y un vencimiento a tres años. Fue emitido a Grand Tower S.à r.l., la sociedad holding con sede en Luxemburgo a través de la cual Suning era propietaria del Inter.

Esta estructura fue crucial. El préstamo no lo asumió el propio Inter, sino la sociedad holding situada por encima del club. Como resultado, ni la deuda ni los pagos de intereses aparecían directamente en el balance del Inter. En lugar de utilizar jugadores, ingresos de día de partido u otros activos del club como garantía, Suning pignoró las acciones de la sociedad holding. Si el préstamo no se devolvía, Oaktree se convertiría en propietaria de la sociedad holding y obtendría automáticamente el control del Inter.

Dos aspectos del acuerdo destacan.

En primer lugar, el tipo de interés. Con un 12 %, era significativamente más alto que los tipos de las anteriores emisiones de bonos del Inter, lo que reflejaba el mayor riesgo que asumía Oaktree. El reembolso no dependía del rendimiento financiero del club, sino de si Suning podía refinanciar el préstamo, vender el club o captar capital nuevo.

En segundo lugar, el corto plazo de tres años del préstamo dejaba poco margen de error. Sin un plan claro de refinanciación, solo quedaban dos desenlaces realistas: o Suning vendería el Inter y usaría los ingresos para devolver el préstamo, o Oaktree tomaría el control del club. Apenas había término medio.

La presión aumentó aún más en 2022. Inter Media & Communication refinanció sus bonos pendientes con una nueva emisión de bonos de 415 millones de euros con un tipo de interés del 6,75 %, mientras la posición financiera de Suning en China seguía deteriorándose. Vender el Inter parecía cada vez más la única salida realista.

El proceso de venta fallido

En septiembre de 2022, varios medios informaron de que la familia Zhang había contratado a Goldman Sachs para encontrar un comprador. El precio de venta era de alrededor de 1.200 millones de euros, aproximadamente la misma cantidad que RedBird había pagado por el AC Milan. Más tarde, el Financial Times informó de que también se había incorporado a Raine Group para ayudar con la venta.

El objetivo era claro: vender el Inter por suficiente dinero para devolver el préstamo de Oaktree, permitir que Suning recuperara la mayor parte de su inversión y, idealmente, generar un beneficio.

Sobre el papel, el Inter seguía siendo un activo atractivo. El club continuaba siendo una de las mayores marcas futbolísticas de Italia, disfrutaba de una base global de aficionados, seguía aumentando sus ingresos, ganó dos títulos de la Serie A en cuatro temporadas y alcanzó la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2023.

Financieramente, sin embargo, la imagen era mucho menos atractiva. El programa de bonos del club ejercía una presión significativa sobre los flujos de caja futuros, mientras que la deuda con Oaktree seguía creciendo por el alto tipo de interés y la estructura payment-in-kind (PIK), en virtud de la cual los intereses impagados se añadían al saldo pendiente del préstamo.

También había desafíos estructurales más allá del propio club. Los ingresos por los derechos nacionales de televisión en Italia mostraban poco crecimiento, y el Inter no era propietario de su estadio. El club compartía San Siro con el AC Milan, mientras que el propio estadio seguía siendo propiedad del Ayuntamiento de Milán. Para los potenciales inversores, eso significaba menos oportunidades de crear valor adicional mediante la propiedad del estadio o el desarrollo inmobiliario.

Como resultado, los compradores no estaban ante un club de élite financieramente saneado, sino ante una organización con una deuda sustancial, oportunidades de crecimiento limitadas, ningún control sobre su estadio y una estructura de costes todavía construida en torno a años de fuerte gasto para lograr el éxito deportivo. Existía interés, pero finalmente ningún comprador dio un paso al frente.

El acreedor toma el control

Tras el fallido proceso de venta, Suning hizo un último intento de refinanciar el préstamo de Oaktree. Según múltiples informaciones, se mantuvieron conversaciones con el gestor de inversiones estadounidense PIMCO. Sin embargo, según esas informaciones, la refinanciación propuesta habría conllevado otro tipo de interés excepcionalmente alto. Incluso si el acuerdo hubiera salido adelante, probablemente habría hecho poco más que retrasar lo inevitable. Al final, o bien la venta del club o bien una transferencia forzada de la propiedad seguían siendo el desenlace más probable.

El préstamo de Oaktree también demostró lo rápido que puede dispararse una deuda cara. Para cuando el préstamo venció en mayo de 2024, los 275 millones de euros originales habían crecido hasta aproximadamente 395 millones de euros debido a la estructura PIK. Suning no pudo devolverlo.

La caída del valor de la participación de Suning también puso de relieve hasta qué punto su posición se había debilitado de forma drástica. La empresa redujo el valor de su participación del 68,55 % en el Inter de 586 millones de euros a solo 148 millones de euros, una reducción de aproximadamente el 75 %. En la práctica, Suning reconoció que la mayor parte del valor para el accionista ya había desaparecido. El Inter seguía poseyendo una poderosa marca global, prestigio deportivo y atractivo mundial, pero la pesada carga de la deuda había erosionado casi por completo el valor del capital.

El 22 de mayo de 2024, Suning no devolvió el préstamo. Oaktree ejerció sus derechos en virtud del acuerdo de garantía y tomó el control del Inter. No fue una adquisición tradicional en la que un comprador compró el club en el mercado abierto. La propiedad cambió de manos porque un acreedor ejecutó su garantía.

Esa puede ser perfectamente la lección definitoria de la era Suning. La deuda no solo financió las ambiciones deportivas del Inter, sino que finalmente determinó quién era propietario del club.

Conclusión

Suning no perdió el Inter de la noche a la mañana. El control fue desplazándose gradualmente a través de la estructura financiera del club: primero hacia los tenedores de bonos y, en última instancia, hacia Oaktree. Cuando Oaktree ejecutó su garantía en mayo de 2024, el desenlace se había vuelto casi inevitable.

En la próxima entrega de esta serie, que llegará a principios de agosto, analizamos la era Oaktree. ¿Cómo gestiona uno de los mayores clubes de fútbol de Europa un inversor conocido sobre todo por la deuda en dificultades? ¿Y cómo intenta el Inter pasar de un crecimiento impulsado por la deuda a un modelo más sostenible desde el punto de vista financiero?

Suscríbete gratis a Cleats & Cashflows en LinkedIn y no te pierdas ningún artículo nuevo