¿Cuándo fue la última vez que Charles Aránguiz jugó la Copa Libertadores?

El chileno, luego de su partida del Bayer Leverkusen, volverá a disputar el certamen continental defendiendo al Inter de Porto Alegre por el Grupo B.

Si bien se aguardaba su retorno a Internacional de Porto Alegre para mitad de año, Bayer Leverkusen comunicó la salida anticipada de Charles Aránguiz, escuadra a la que arribó en agosto de 2015 y permaneció durante siete años y medio en los que disputó 214 partidos, brindando 18 goles y 28 asistencias.

“Charly ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. Ya no le era posible jugar a su nivel normal en los últimos compases de esta temporada. Por lo tanto, hemos atendido su pedido de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo previsto para poder tener tiempo adaptarse con su nuevo club", explicó el director general deportivo de las Aspirinas Simon Rolfes.

"Siempre me he sentido como en casa en el Leverkusen a lo largo de todos los años. Este club también siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles y eso no lo olvidaré". expresó el mediocampista. "Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica más cerca de mi familia. Pero me gustaría dar las gracias, especialmente a los fanáticos", añadió.

El formado en Cobreloa jugó por última vez el pasado 15 de octubre de 2022 (en la caída 5-1 frente al Frankfurt en la Bundesliga) y, a partir de eso, no logró ver acción debido a una rebelde lesión en la pantorrilla. El balance de su última temporada indica que el campeón de América con La Roja acumuló 753 minutos distribuidos en 15 compromisos, ocho de ellos como titular.

Ahora el 'Príncipe' está de vuelta en el Colorado, elenco en el que fue figura en 54 duelos disputados (10 tantos y 11 asistencias) que le valieron su gran salto al Viejo Continente, y podrá volver a decir presente en esta edición de la Copa Libertadores ya que la propia institución comunicó que el volante de 33 años fue inscrito en la lista de buena fe donde el elenco gaúcho quedó emparejado en el Grupo B con Nacional de Uruguay, Metropolitanos de Venezuela e Independiente Medellín de Colombia. Eso sí, desde el cuadro brasileño especificaron que aún les falta contar con toda la documentación correspondiente para finiquitar la inclusión del puentealtino. Su fichaje se extiende hasta el 30 de junio de 2025.

¿Cuándo fue la última vez que jugó en el certamen continental?

El futbolista compitió en el máximo certamen de clubes de Sudamérica defendiendo las camisetas de Cobreloa, Colo Colo y Universidad de Chile, pero su último encuentro se produjo en la edición de 2015, precisamente con el cuadro de Porto Alegre, llegando hasta las semifinales. En aquella instancia su escuadra cayó derrotada a manos del Tigres de México (4-3 en el global) permitiendo a los Universitarios avanzar a la final que ganó River en la que significó la primera copa en la era de Marcelo Gallardo.

En 2012 también alcanzó la ronda de los cuatro mejores con los azules. Los laicos venían de vencer en octavos a Deportivo Quito y en cuartos dejaron en el camino a Libertad de Paraguay. No obstante, Boca liquidó el sueño continental del equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli que venía de conquistar la Copa Sudamericana de 2011.